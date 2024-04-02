Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte %4,3 oranında değer kaybederek 66.500 dolar bandına geriledi. Herkes Bitcoin fiyatının neden düşüş yaşadığını merak ediyor. Bu yazımızda Bitcoin’deki düşüşün olası nedenlerine yakından bakacağız.

İşte Bitcoin’deki düşüşün nedenleri:

Yüksek Fonlama Oranı ve Açık Faiz

BTC fiyatındaki düşüşün en önemli nedenleri arasında fonlama oranı ve açık faiz oranı gösterilebilir. Açık faiz oranının yükselmesi, Bitcoin’de kaldıraçlı işlemlerin arttığını gösteriyor ve bu da BTC’yi manipülasyonlara karşı savunmasız bırakıyor.

Balinalar gibi büyük Bitcoin sahipleri bu durumu fırsata çevirdi. Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda 428 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Tasfiye edilen işlemlerin 342 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar oluşturuyor.

Grayscale’ın ETF’inde Gerçekleşen Çıkışlar

Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC’deki çıkışlar devam ediyor. 11 Ocak’ta işlem görmeye başlayan GBTC’den devasa miktarlarda varlık çıkışı yaşandı ve hala yaşanmaya devam ediyor.

Sonuç olarak GBTC’deki çıkışların, BTC fiyatının 66.500 dolar bandına gerilemesinde etkili olduğu tahmin ediliyor.

Ethereum (ETH) fiyatı da son 24 saatte %5,8 oranında değer kaybederek 3.315 dolara geriledi.

Tarihsel Örnekler

“Bitcoin neden düşüyor?” sorusunun bir diğer yanıtı, “tarihsel modeller” olabilir. Geçmiş deneyimler, Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasından kısa süre önce sert düzeltmeler yaşadığını gösteriyor. Bitcoin’de kabaca her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması, bu yıl 18 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Sonuç olarak Bitcoin’deki düşüşün önemli nedenleri arasında yüksek kaldıraç kullanımı, kurumsal çıkışlar ve blok ödülü yarılanmasına ilişkin tarihsel modeller.