Bybit saldırısı, Trump’ın Meksika ve Çin’e yönelik ticaret tarifeleri, Bitcoin ETF çıkışları ve artan enflasyon endişeleri, BTC fiyatının cuma gününden bu yana %13 oranında değer kaybetmesine yol açtı.

Son günlerde Bitcoin (BTC) büyük bir düşüş yaşadı ve bu süreçte ABD’deki makroekonomik gelişmeler önemli rol oynadı.

CoinGecko verilerine göre BTC, 21 Şubat Cuma günü 99.400 dolardan, bugün itibarıyla 86.300 dolara kadar düştü. İşte, Bitcoin’in son üç ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden olan başlıca sebepler:

Bybit Saldırısı ve Trump’ın Ticaret Tarifeleri

Bitcoin fiyatının keskin düşüş yaşamasındaki en önemli nedenlerinden biri, cuma günü kripto borsası Bybit’in 1,49 milyar dolarlık bir istismara uğraması. Bu saldırının ardından Bitcoin fiyatı 100.000 dolardan 97.370 dolara geriledi ve takip eden saatlerde 94.909 dolara kadar düştü.

Hafta sonu Bitcoin hafif toparlandı ve 96.000 dolar seviyelerine geri döndü. Ancak pazartesi günü Trump’ın ticaret politikalarıyla ilgili yaptığı açıklamalar yeni bir satış dalgasını tetikledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalata uygulanacak tarifelerin önümüzdeki hafta yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bitcoin, şubat ayının başlarında benzer bir duyuru sonrası %7,5 düşerek 91.300 dolara gerilemişti. Şimdi de Trump’ın açıklamalarının ardından 87.000 dolar seviyesinin altına düştü.

ABD’de Enflasyon Endişeleri Artıyor

Bitcoin’in değer kaybetmesinin bir diğer önemli nedeni, ABD ekonomisindeki büyüme yavaşlamasına dair artan endişeler.

ABD Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) geçen hafta açıklandı ve son 22 ayın en düşük seviyesinde geldi. Bu veri, ABD GSYİH büyümesinin %0,6 seviyesinde seyrettiğini gösteriyor.

On-chain analiz platformu Nansen’in baş analisti Aurelie Barthere, yatırımcıların ABD büyümesinin yavaşlamasına ve enflasyonun artmasına tepki gösterdiğini belirtti.

Bitcoin’in buradan sonra daha fazla düşüp düşmeyeceği veya toparlanıp toparlanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Bitcoin ETF Çıkışları (Outflows)

Bitcoin ETF’lerinden büyük çıkışlar yaşandı. Son 12 günün 10’unda net çıkış kaydedilirken, son altı gün üst üste yatırımcılar BTC ETF’lerinden çıkış yaptı.

24 Şubat’ta Bitcoin ETF’lerinden 516 milyon dolarlık çıkış yaşandı ve şubat ayı ETF’lerin piyasaya sürüldüğü Ocak 2024’ten bu yana en kötü performans gösterdiği ay oldu.

Bitcoin’in Kritik Konsolidasyon Aralığını Kırması

Bitcoin son üç aydır belirli bir fiyat aralığında hareket ediyordu, ancak son düşüşle bu aralık aşağı yönlü kırıldı.

Bu teknik gelişme, Bitcoin’de daha fazla düşüş riski yaratıyor ve yatırımcılar şimdi BTC’nin daha fazla düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

Bitcoin şu anda 90.000 dolar seviyesinin çok altında işlem görüyor ve daha büyük bir satış dalgası olabileceğine dair korkular artıyor.