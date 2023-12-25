Bitcoin (BTC) harika bir yıl sonu kapanışı gerçekleştirmek üzere. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) tarihte 2016 ve 2020 yıllarında bundan daha iyi bir yıl sonu kapanışı gerçekleştirebilmişti.

Özet:

Bitcoin (BTC) 2023 yılında harika bir performans sergiledi. Yıla 16.500 dolar bandında başlayan Bitcoin (BTC), 44.000 doların üzerine kadar yükseldi.

Bitcoin’in (BTC) kaydettiği performansta SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağına dair artan beklentiler etkili oldu.

Zincir üstü metrikler de Bitcoin’in açık faiz oranında olası bir dalgalanmaya işaret ediyor. Borsalara gönderilen BTC miktarının artması da olası bir satış baskısıyla ve fiyat düzeltmesiyle sonuçlanabilir.

Bitcoin Önümüzdeki Haftalarda Yükselişe Geçebilir mi?

Lider kripto para birimi 2023 yılında harika bir performans gösterdi. 1 Ocak 2023 tarihinde 16.500 dolar bandında işlem gören BTC, 2023 yılının Aralık ayı itibariyle yaklaşık 44.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Önde gelen uzmanlar ve analistler, Bitcoin’deki yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyor.

Kripto para analitik şirketi Kaiko’nun verilerine göre Bitcoin güçlü bir yıl sonu kapanışına hazırlanıyor. Kaiko, Bitcoin’in tarihte yalnızca iki kez 2023 yılındaki yıl sonu kapanışından daha iyi performans gösterebildiğine dikkat çekti. Kaiko konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

BTC güçlü bir yıl sonu için hazırlanıyor. Bitcoin yılın en yüksek seviyesinden yalnızca %4,8 uzakta. Bitcoin bundan daha iyi bir performansı yalnızca 2020 ve 2016 yıl sonu kapanışlarında gerçekleştirebilmişti.

Bitcoin 2020’nin 4. çeyreğinde başladığı yükseliş trendini, 2021 yılının Kasım ayında 70.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak sonuçlandırdı.

SEC’in Kararı Bekleniyor

Bitcoin’de (BTC) yükselişi tetikleyebilecek bir diğer ise ABD’de SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağına dair artan beklentiler. 2023 yılında BlackRock, Fidelity ve Invesco’nun bulunduğu önde gelen varlık yönetim şirketleri SEC’e spot Bitcoin ETF başvurusunda bulundu. Sonuç olarak SEC’in yılın ilk çeyreğinde spot Bitcoin ETF’lerine onay vereceği düşünülüyor.

Bununla birlikte SEC’in 2024 yılından önce spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararını açıklaması beklenmiyor.

Bitcoin’de Zincir Üstü Metrikler Ne Anlatıyor?

Bitcoin’de yükseliş trendine işaret eden bir diğer unsur da zincir üstü veriler. CryptoQuant’ın verilerine göre Bitcoin’de açık faiz oranı son üç günde kayda değer bir şekilde artarak 11,3 milyon dolara ulaştı. Bu metrik, Bitcoin’de kısa vadede fiyat dalgalanmalarının artabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan borsalara gönderilen BTC miktarı geride bıraktığımız hafta iki kez negatif bölgeye girdi. Bu da yatırımcıların gözetimsiz kripto para cüzdanlarından kripto para borsalarına yönlendiğini gösteriyor. Dolayısıyla olası bir satış baskısı olasılığı artıyor.