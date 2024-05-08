Popüler bir analist, Bitcoin fiyatının Mayıs ayında tekrar 70.000 dolar seviyesine dönme olasılığını değerlendirdi.

Bitcoin fiyatı 3 Mayıs’ta yeniden 60.000 doların üzerine yükselmesinin ardından oldukça dar bir aralıkta işlem görüyor. Ancak önde gelen analistlerden biri, BTC fiyatının son olarak 12 Nisan tarihinde işlem gördüğü 70.000 dolar seviyesine Mayıs ayında yeniden yükselme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Bitcoin Daha Yükselecek mi?

Twitter’da 652.000’in üzerinde takipçisi bulunan Adrian Zduńczyk (crypto_birb), 8 Mayıs’ta yaptığı paylaşımda Bitcoin için Mayıs ayı için hedef fiyat seviyesinin 70.000 dolar olduğunu söyledi. Adrian Zduńczyk, Bitcoin’de şu anda 200 haftalık ve 50 haftalık hareketli ortalamaların yükselişte olması nedeniyle varlığın boğa piyasasında olduğunu iddia etti.

Bitcoin’de bu hafta 200 günlük hareketli ortalama 50.000 doları aştı ve böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Kripto para topluluğunun önde gelen isimlerinden Anthony Pompliano bu gelişmeyle ilgili olarak şunları söyledi:

Bitcoin’in şu anda yatay seyir izlemesi sizi şaşırtmasın. Bitcoin’de uzun vadeli hedef her zamanki gibi güçlü.

Analist Adrian Zduńczyk bu gelişmeyle birlikte Bitcoin’de 200.000 günlük hareketli ortalamanın 50.000 dolar seviyesinde bir destek bulduğunu söyledi. Zduńczyk ayrıca Bitcoin’de Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin hala “açgözlülük” seviyesine işaret ettiğini ve madencilik maliyetlerinin düştüğünü vurguladı.

Bununla birlikte önceki piyasa döngülerinde Bitcoin’in ortalama Mayıs ayı performansı %15 seviyesindeydi. Bu anlamda aya 60.600 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin’in ay sonu tahmini hedefi 70.000 dolar olarak yorumlanıyor.

Bir diğer kripto para analisti Crypto Caesar ise haftalık Bitcoin grafiğinde büyük bir fincan ve kulp formasyonu oluşumu gözlediğini söyledi. Crypto Caesar, Bitcoin fiyatının önümüzdeki yaz aylarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmayı başarması halinde kısa ve çok daha güçlü bir boğa sezonu beklediğini söyledi.

Bu hafta başlarında Bitfinex tarafından yayınlanan rapora göre ise bazı zincir üstü göstergeler, kısa vadeli yatırımcıların yarattığı satış baskınını azaldığını gösteriyor. BitMEX’in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, Bitcoin’in 56.800 dolara gerilemesiyle dip seviyenin kaydedildiğini ve BTC fiyatının Ağustos ayına kadar 60.000 dolar ile 70.000 dolar aralığında işlem göreceğini söyledi.