Bitcoin (BTC), hafta başındaki zayıf performansının ardından Trump’ın 90 günlük gümrük vergisi ertelemesiyle hızla toparlandı. Bu gelişmeyle birlikte 83.000 dolar seviyesini aşan lider kripto para birimi, yeniden yükseliş beklentilerini körükledi. Bazı analistlere göre ise 200 bin dolara giden yol açılmak üzere.

Ralli İçin Bu Seviye Aşılmalı

Popüler analist Ali Martinez, X platformundaki paylaşımında Bitcoin’in 86.900 dolar seviyesinin üzerine çıkması durumunda tarihi bir ralliyle 208.550 dolara yükselebileceğini öne sürdü. Martinez, analizinde Mayer Multiple göstergesini temel aldı. Bu metrik, Bitcoin’in güncel fiyatını 200 günlük hareketli ortalamasına göre değerlendirerek varlığın aşırı değerli mi yoksa düşük mü olduğunu ortaya koyuyor.

Aynı analize göre BTC’nin sağlam bir destek bulabileceği seviyelerden biri ise 69.500 dolar.

100 Bin Doların Üzeri İçin Teknik Sinyaller Güçleniyor

Bir diğer yükseliş tahmini ise teknik analiz uzmanı Merlijn The Trader’dan geldi. Uzman, BTC fiyat grafiğinde oluşan düşen takoz (falling wedge) formasyonuna dikkat çekerek, bu yapının kırılması halinde fiyatın 100.000 doların üzerine çıkabileceğini belirtti.

Zincir Üstü Veriler Ne Diyor?

CryptoQuant verilerine göre, Bitcoin’in son bir ayda borsalardaki net akışı negatif seyrediyor. Yani daha az BTC borsalarda tutuluyor, bu da satış baskısının azaldığı anlamına geliyor. Bu gelişme, orta vadede yükseliş beklentisini destekleyen bir unsur.

Ancak kısa vadede dikkatli olunması gerektiğine dair uyarılar da var. Özellikle Binance’e yapılan BTC girişlerinin son iki haftada arttığı gözlemlendi. Bu artış, yatırımcıların bugün açıklanacak olan ABD TÜFE (CPI) verilerine karşı temkinli davrandığı şeklinde yorumlandı. Geleneksel olarak bu tür veriler, kısa vadeli satış baskısı yaratabiliyor.

Sonuç: Yükselişin Kapısı Aralandı Ama Temkin Şart

Bitcoin, Trump’ın gümrük tarifesi hamlesiyle yeniden ivme kazandı ve analistlere göre büyük bir sıçrama potansiyeli taşıyor. Ancak hem teknik göstergeler hem de zincir üstü veriler, kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Gerçek bir ralli içinse gözler 86.900 dolar direncinin aşılmasında.