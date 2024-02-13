Lider kripto para Bitcoin (BTC) Pazartesi günü 50.000 doları aştı. Peki Bitcoin’de sırdaki hedefler ne?

İşte analistlerin Bitcoin’in gelecekteki hedefleri konusundaki görüşleri…

Pazartesi günü Bitcoin (BTC) 2021 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez 50.000 doların üzerine yükseldi. İki yıldır devam eden ayı sezonun ardından BTC bir kez daha 50.000 dolarlık kilometre taşını geride bıraktı.

“Bitcoin neden yükseliyor?” sorusu da bu anlamda en çok merak edilen konulardan biri. Bitcoin’deki yükselişin nedenleri arasında Bitcoin’e yönelik kurumsal yatırımcı ilgisi, Grayscale’ın Bitcoin ETF’indeki çıkışların azalması, yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanması gibi birçok faktör örnek gösterilebilir.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Bitcoin (BTC) son bir haftada yaklaşık %17 oranında değer kazandı. Sonuç olarak önde gelen uzmanlar Bitcoin’in önündeki hedef fiyat seviyeleri konusunda spekülasyon yapmaya başladı.

Bitcoin Nereye Kadar Yükselebilir?

Popüler kripto para analisti Dan Gambardello, Bitcoin’in 1 ile 3 ay içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselebileceğine inanıyor. Gambardello’ya göre bunun için Bitcoin’in boğa piyasası kapısının üzerinde aylık mum kapanışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Gambardello’nun işaret ettiği boğa sezonu kapısı, 57.000 dolara denk geliyor.

Every time since 2013 Bitcoin has closed a monthly candle above the bull market doors, BTC has broken all time highs within 1-3 months. Breaking the doors this cycle means BTC closing above $57,000. This has always occurred after Bitcoin halving. pic.twitter.com/WL9EfNBDwV — Dan Gambardello (@cryptorecruitr) February 12, 2024

Bir diğer analist CryptoCon ise “Sihirli Bantlar” seviyelerinden yola çıkarak 84.500 dolara işaret ediyor.

Bitcoin’de Düşüş Yaşanabilir mi?

Tüm analistler yükseliş öngörmüyor. Bazıları da Bitcoin’in yönünü aşağıya çevirebileceğine inanıyor. CryptoQuant’a göre güncel SOPR Oranı, olası bir fiyat düzletmesine işaret ediyor.

Harcanmamış İşlem Çıktısı Kâr Oranı yani SOPR Oranı, BTC’nin harcandığı dönemdeki değeriyle, yaratıldığı andaki değeriyle karşılaştırarak işlemin kârlı olup olmadığını hesaplıyor. Bu anlamda SOPR Oranı piyasa duyarlılığını ve davranışını analiz etmek için kullanılan popüler zincir üstü metriklerden bir tanesi.

Waiting for Dumb Money Selling at a Loss “There's a suspicion that a price correction could occur at any moment from this point, given the high probability indicated by the current SOPR Ratio.” – By @Woo_Minkyu Full post 👇https://t.co/xM7MGyUT8A pic.twitter.com/gZSu85alP1 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) February 12, 2024

Ünlü analist Ali Martinez, Bitcoin grafiğinde 2 yıldır oluşmakta olan bir formasyon konusunda uyarıyor. Analist, BTC’nin 30 günlük MVRV oranı %11,50’yi aştığında bir düzeltme aşamasına girme eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor. MVRV oranı kısa bir süre önce %11,50’yi aşarak yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda sinyal veriyor.

Bitcoin 50.000 Dolara FOMO’suz mu Yükseldi?

Birçok analist şu sıralar Bitcoin (BTC) fiyatı konusunda son derece pozitif. Öyle ki birçoğu Bitcoin’deki kısa (short) pozisyon likiditasyonlarının yükselişler için yakıt olarak kullanıldığı görüşünde. Bu anlamda son 24 saatte 57.000 yatırımcının toplamda 191 milyon dolarlık pozisyonu tasfiye edildi.

Her ne kadar Bitcoin (BTC) fiyatı son dönemde rekor seviyelere yükselse de Google Analytics verileri Google’daki “Bitcoin” aramalarının hacminde kayda değer bir artış yaşanmadığını gösteriyor. Bu da Bitcoin’de henüz FOMO’nun başlamadığı şeklinde yorumlanabilir.

Hovering around $50k and google search trends for "bitcoin" look like this lol pic.twitter.com/j0S4Cs1lgp — Will (@WClementeIII) February 12, 2024