Lider kripto para Bitcoin (BTC) Pazartesi günü 50.000 doları aştı. Peki Bitcoin’de sırdaki hedefler ne?

İşte analistlerin Bitcoin’in gelecekteki hedefleri konusundaki görüşleri…

Pazartesi günü Bitcoin (BTC) 2021 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez 50.000 doların üzerine yükseldi. İki yıldır devam eden ayı sezonun ardından BTC bir kez daha 50.000 dolarlık kilometre taşını geride bıraktı.

“Bitcoin neden yükseliyor?” sorusu da bu anlamda en çok merak edilen konulardan biri. Bitcoin’deki yükselişin nedenleri arasında Bitcoin’e yönelik kurumsal yatırımcı ilgisi, Grayscale’ın Bitcoin ETF’indeki çıkışların azalması, yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanması gibi birçok faktör örnek gösterilebilir.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Bitcoin (BTC) son bir haftada yaklaşık %17 oranında değer kazandı. Sonuç olarak önde gelen uzmanlar Bitcoin’in önündeki hedef fiyat seviyeleri konusunda spekülasyon yapmaya başladı.

Popüler kripto para analisti Dan Gambardello, Bitcoin’in 1 ile 3 ay içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselebileceğine inanıyor. Gambardello’ya göre bunun için Bitcoin’in boğa piyasası kapısının üzerinde aylık mum kapanışı gerçekleştirmesi gerekiyor. Gambardello’nun işaret ettiği boğa sezonu kapısı, 57.000 dolara denk geliyor.

Every time since 2013 Bitcoin has closed a monthly candle above the bull market doors, BTC has broken all time highs within 1-3 months.

Breaking the doors this cycle means BTC closing above $57,000.

This has always occurred after Bitcoin halving. pic.twitter.com/WL9EfNBDwV

— Dan Gambardello (@cryptorecruitr) February 12, 2024