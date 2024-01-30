Bitcoin (BTC) fiyatı 2023 yılında spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiyle 2023 yılında %160 oranında değer kazandı. Ancak 2024 yılının Ocak ayıyla Bitcoin (BTC) fiyatı bir anda düşüşe geçti.

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, Bitcoin fiyatı için “haberle al, söylentiyle sat” anlatısına dönüştü.

Sonuç olarak makroekonomik gelişmelerin de etkisiyle Ocak ayında Bitcoin (BTC) yönünü aşağıya çevirdi.

Historical #Bitcoin prices for today, January 29th: 2024 – $42,051

2023 – $23,753

2022 – $38,171

2021 – $34,302

2020 – $9,299

2019 – $3,415

2018 – $11,245

2017 – $915

2016 – $380

2015 – $234

2014 – $926

2013 – $20

2012 – $5.4

2011 – $0.40 — Historical Bitcoin Price (@HistoryBTCPrice) January 29, 2024

Bu yazımızda Bitcoin (BTC) fiyatında Ocak ayında yaşanan düşüşün nedenlerine yakından bakacağız.

Spot Bitcoin ETF’leri

Washington Bölge Temyiz Mahkemesi, 2023 yılının Ağustos ayında SEC ile Grayscale arasındaki davada Grayscale lehine karar verdi. Mahkeme, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını keyfi ve kaprisli bir şekilde reddettiğine hükmetti.

Yargıç, SEC’e Grayscale’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu iyi niyetli bir şekilde yeniden gözden geçirmesini emretti. Bu gelişmenin ardından spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler iyiden iyiye arttı.

Spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan bir düzineden fazla şirket ile SEC arasında görüşmeler aylar boyunca devam etti. Bitcoin (BTC) fiyatı 2023 yılının Eylül ayında 25.811 dolardan işlem görürken 10 Ocak’ta 46.670 dolara kadar yükseldi. Bu da yıllık bazda neredeyse %200’lük bir artış anlamına geliyor. JPMorgan, Bitcoin (BTC) fiyatının bu aylar süren soluksuz yükseliş trendinin ardından düzeltmeye gitmesinin normal olduğunu belirtti.

Kısa Vadeli Yatırımcılar

Bazı yatırımcılar uzun vadeli olarak yatırımlarını uzun vadeli olarak planlarken bazıları ise kısa vadedeki fiyat hareketliliklerini değerlendiriyor. Kısa vadeli yatırımcılar, Ocak ayında Bitcoin’deki fiyat hareketliliklerinden kâr elde etmek için harekete geçti.

Kripto para odaklı kredi platformu Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev, Bitcoin (BTC) fiyatında Ocak ayında yaşanan düşüşün “söylentiyle al, haberle sat” anlatısını haklı çıkardığını belirtti. Motley Fool raporunda şu ifadelere yer verdi:

Görünüşe bakılırsa bazı kısa vadeli yatırımcılar, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağı beklentisiyle BTC fiyatını yükseltti ve sonrasında piyasadaki coşku azaldıkça hızla kâr satışı yaptı.

Zorlu Makroekonomik Koşullar

Fundstrat Global Advisors LLC’den Sean Farrell tarafından yapılan yakın tarihli bir paylaşımda “Son iki haftalık süreçte Bitcoin fiyatı, yükselen kurlar ve güçlenen dolar gibi zorlu makroekonomik koşullar tarafından engellendi.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan popüler kripto borsası Bitfinex analistleri tarafından geride bıraktığımız hafta Salı günü yayınlanan bir raporda ise Bitcoin (BTC) fiyatında fiyat. düzeltmesinin devam etmesi durumunda varlığın 38.000 dolar ve 36.000 dolarlık kilit destek seviyelerinin altına gerileyebileceği belirtildi.