Bitcoin (BTC) fiyatıyla 52.900 dolarla son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden hala yaklaşık %24 uzakta.

Bu süreçte Bitcoin (BTC) fiyatı, para birimi değer kaybeden birçok ülkede tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin (BTC) fiyatı başta Türk Lirası olmak üzere Arjantin pesosu (ARS), Japon yeni (JPY) ve Nijerya nairası (NGN) karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Bitcoin (BTC) Bu Ülkelerde ATH’ye Ulaştı

CryptoPotato olarak bu hafta başında BTC’nin 40 milyon ARS’ye ulaşarak Arjantin pezosu karşısında tüm zamanların zirvesine ulaştığını bildirmiştik. Arjantin pesosu son altı yılda ABD doları karşısında değerinin %99’unu kaybetti. Bu durum Arjantin halkının paralarının değerini korumak için Bitcoin ve USDT gibi alternatif varlıklara yönelmesine yol açtı.

Bitcoin (BTC) fiyatının 16 Şubat’ta 52.000 doların üzerine yükselmesiyle Japon yeni karşısında da tüm zamanların en yüksek seviyesi belirlendi. BTC fiyatı Tokyo merkezli kripto borsası bitFLYER’da 7,9 milyon Yen’e yükseldi. Japon yeni, ABD doları karşısında değer kaybına devam ediyor. Sonuç olarak kısa bir süre önce Almanya, dolar bazında dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olarak Japonya’yı geçti.

Bitcoin (BTC) fiyatı Nijerya’da da 75 milyon NGN’ye yükselerek tüm zamanların zirvesini belirledi. Bitcoin, Nijerya’da 2021 yılının Kasım ayındaki tüm zamanların zirvesini 20 milyon NGN ile belirlemişti.

Bitcoin (BTC) Türk Lirası karşısında da tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Investing verilerine göre Bitcoin fiyatı kısa bir süre önce TRY paritesinde 1.680.000 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye, Nijerya ve Arjantin başta olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkenin para birimi ABD doları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Mısır, Lübnan ve Pakistan gibi ülkelerde de durum benzer.

Her ne kadar Bitcoin (BTC) fiyatı 52.900 dolarla son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşsa da hala 69.000 dolarlık tüm zamanların zirvesinden %24 uzakta. Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının yaklaşması ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması gibi gelişmeler Bitcoin’in ABD doları paritesinde yeni zirveler belirleyeceğine dair beklentileri arttırıyor.