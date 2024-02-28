Devasa ralli sonucu 300 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin boğa piyasası tam gücüyle devam ediyor. BTC, Kasım 2021’den beri ilk kez 60 bin doları geçti. Psikolojik öneme sahip seviyeyi kırıp geçen Bitcoin, 61 bin dolara kadar yükseldi.

En büyük kripto paranın altcoin’ler üzerindeki dominasyonu da birkaç gündür artıyor. CoinGecko verilerine göre geçtiğimiz hafta yüzde 48’e düşen dominasyon, yeniden yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Bitcoin’in güncel altcoin dominasyonu, CoinGecko verilerine göre yüzde 50,7, CoinMarketCap verilerine göre ise yüzde 53,2 ölçülüyor.

Bitcoin, yalnızca iki gün önce 51 bin dolar bandından işlem görüyordu. Kripto para, iki günde neredeyse 10 bin dolar fırladı. BTC, en son bir önceki boğa piyasasının zirvesi olan Kasım 2021’de 61 bin dolar bandına yükselmişti.

Spot Bitcoin ETF’lerin pozitif etkisi sürerken ve halving’e aylar kalmışken, topluluk kripto paranın güncel boğada ne kadar yükselebileceğini tartışıyor. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Uzman yatırımcı Peter Brandt, dün BTC’nin 200 bin dolara kadar çıkabileceğini söylemişti.

CoinGlass verilerine göre, BTC’nin öncülük ettiği ralli sonucu vadeli piyasasında son 24 saatte 320 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye edildi. Bunların 202 milyon dolarını short pozisyonlar oluşturuyor.

Piyasaya Açgözlülük Hakim

Bitcoinin birkaç gündür sürdürdüğü ralli ile birlikte piyasa duyarlılığında da ciddi bir değişim gözlendi.

Geçtiğimiz ay 55 puan ölçülen Kripto Korku & Hırs Endeksi, 28 Şubat itibarıyla 82 puana yükseldi. Endeks, mevcut durumda “aşırı açgözlülük” bölgesinde yer alıyor.

Endeksin bu denli yüksek olması, geçmişte düzeltmelerin habercisi oldu.