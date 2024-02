Bazı yatırımcılar Bitcoin’in 100.000 doların üzerine yükseleceğine inanırken bazıları ise 30.000 dolara gerileyebileceğinden endişeleniyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) birkaç haftalık birikim sürecinin ardından yükselişe geçti. Böylelikle Bitcoin (BTC) spot ETF’lerinin ikinci işlem günü olan 12 Ocak tarihinden sonra ilk kez 47.000 doları aştı.

Birçok yatırımcı Bitcoin’deki yükselişin nedenlerini merak ediyor. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere yükselişin nedenleri arasında spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgideki artış, Grayscale’ın GBTC’sindeki çıkışların önemli ölçüde yavaşlaması ve piyasa duyarlılığındaki iyimserlik gösterilebilir.

Bununla birlikte büyük Bitcoin yatırımcılarının BTC birikimlerini arttırması ve ABD hisse senedi endekslerindeki yükseliş de Bitcoin’in 47.000 dolara ulaşmasını tetiklemiş olabilir.

Önde gelen analistler ve uzmanlar, Bitcoin’de sert fiyat dalgalanmalarının kapıda olduğuna inanıyor.

Twitter’daki kripto para analistlerinden Jacob Canfield, YouTube kanalında yaptığı BTC analizinde 100.000 dolara işaret etti. Analist, konsolidasyon sürecinin altcoin’lerdeki yükseliş trendinin önünü açtığını belirtti.

We got a tiny taste of an alt season so far while Bitcoin consolidated in the $36k-$39k range.

L1 rotations, AI pumps, gaming pumps… but that’s just the start.

Bitcoin will suck the liquidity out of the market for a while. Find the high beta levers that move with #bitcoin… pic.twitter.com/ccC2U4zDIX

