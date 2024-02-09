Bazı yatırımcılar Bitcoin’in 100.000 doların üzerine yükseleceğine inanırken bazıları ise 30.000 dolara gerileyebileceğinden endişeleniyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) birkaç haftalık birikim sürecinin ardından yükselişe geçti. Böylelikle Bitcoin (BTC) spot ETF’lerinin ikinci işlem günü olan 12 Ocak tarihinden sonra ilk kez 47.000 doları aştı.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Birçok yatırımcı Bitcoin’deki yükselişin nedenlerini merak ediyor. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere yükselişin nedenleri arasında spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgideki artış, Grayscale’ın GBTC’sindeki çıkışların önemli ölçüde yavaşlaması ve piyasa duyarlılığındaki iyimserlik gösterilebilir.

Bununla birlikte büyük Bitcoin yatırımcılarının BTC birikimlerini arttırması ve ABD hisse senedi endekslerindeki yükseliş de Bitcoin’in 47.000 dolara ulaşmasını tetiklemiş olabilir.

Önde gelen analistler ve uzmanlar, Bitcoin’de sert fiyat dalgalanmalarının kapıda olduğuna inanıyor.

Bitcoin 100.000 Dolara Yükselebilir mi?

Twitter’daki kripto para analistlerinden Jacob Canfield, YouTube kanalında yaptığı BTC analizinde 100.000 dolara işaret etti. Analist, konsolidasyon sürecinin altcoin’lerdeki yükseliş trendinin önünü açtığını belirtti.

We got a tiny taste of an alt season so far while Bitcoin consolidated in the $36k-$39k range. L1 rotations, AI pumps, gaming pumps… but that’s just the start. Bitcoin will suck the liquidity out of the market for a while. Find the high beta levers that move with #bitcoin… pic.twitter.com/ccC2U4zDIX — Jacob Canfield (@JacobCanfield) December 5, 2023

Ancak Jacob Canfield, lider kripto para Bitcoin’in (BTC) piyasadaki likiditeyi emeceğine ve altcoin’ler üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğine inanıyor. Jacob Canfield cesaretsiz takipçilerine şu sözlerle seslendi:

İnancınız yoksa ve kağıt ellere (paper hands) sahipseniz, varlıklarınızı satmanızı zorlaştıracak yöntemler deneyin. Onları bir soğuk cüzdanda saklayın ve bitkisel hayata girmiş gibi davranın.

Olumsuz Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri

Bir diğer kripto para analisti HornHairs ise Bitcoin fiyatı konusunda pek de iyimser görünmüyor. HornHairs, Bollinger bantları’nın verdiği bir sinyale işaret ederek Bitcoin’in önümüzdeki 10 gün içerisinde ya yeni zirveler belirleyeceğini ya da yeni dip seviyelere gerileyeceğini tahmin ediyor.

Üç ana banttan oluşan Bollinger Bantları, piyasadaki dalgalanmaları ve gelecekteki fiyat hareketliliklerini öngörmek için kullanılan teknik analiz göstergelerinden bir tanesi.

Nispeten daha geniş bantlar daha yüksek fiyat dalgalanmalarına işaret ederken, nispeten daha dar bantlar ise fiyat dalgalanmalarının azaldığı şeklinde yorumlanıyor. Böylelikle Bollinger Bantları yatırımcılara piyasaya ilişkin değerli içgörüler sağlıyor.

Şu anda Bitcoin’de Bollinger Bantları’nın genişliği tarihin en düşük seviyelerine geriledi. Nadiren gerçekleşen bu olay, kısa vadede devasa fiyat hareketliliklerinin yaşanabileceğine işaret ediyor. Analist HornHairs, yatırımcılara ani yükseliş ve düşüşlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bir diğer kripto para analisti CryptoCon ise önemli bir teknik analiz verisinden yola çıkarak Bitcoin (BTC) fiyatının 31.000 dolara gerileyebileceğini öngördü.