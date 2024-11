Trump’ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferiyle birlikte Bitcoin yeni bir rekora imza attı. Çarşamba gecesi geç saatlerde 76.444 doları gören Bitcoin, böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD başkanlık seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Trump’ın zaferi ilan edildi. Trump, 270 seçici delege sınırını aşarak 295 delegeye ulaştı, Kamala Harris ise 226 oy aldı. Nevada ve Arizona’da henüz sonuçlanmamış 17 oy daha bulunuyor. ABD’nin en büyük kripto borsalarından Coinbase, X platformunda yaptığı paylaşımda “Amerika, tarihinin en kripto para dostu Kongresi’ni seçti,” ifadelerine yer verdi.

Trump’ın seçimi kazanması, Bitcoin’e ivme kazandırdı ve 76.444 dolara kadar yükseldi. Sonuç olarak BTC son bir ayda %20 ve son bir yıllık süreçte %78 oranında değer kazandı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunun ardından fiyat düzeltmesine giden BTC, Perşembe sabahı Asya işlemlerinde ise 74.500 dolara geriledi.

Kripto para analistleri ve uzmanları Trump’ın zaferini olumlu karşılarken, “The Bitcoin Therapist” adlı fenomen, 140 bin takipçili hesabından yaptığı paylaşımda “Trump, Bitcoin’i 250 bin dolara taşıyacak” ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bitcoin’in piyasa değeri, Meta’nın değerini geçerek 1,48 trilyon dolara ulaştı; Meta’nın piyasa değeri ise 1,44 trilyon dolar seviyesinde kaldı.

ABD’de stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturulması fikri de yeniden gündeme gelerek Bitcoin fiyatlarına pozitif yansıdı. Spot Bitcoin ETF’lerine olan kurumsal ilgi artarken, Çarşamba günü büyük ölçekli fon girişleri yaşandı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, BlackRock’un IBIT ETF’sinde günlük işlem hacminin 4,1 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Sadece Bitcoin değil, uzun süredir durağan olan Ethereum da toparlanma sinyalleri veriyor. ETH fiyatları Perşembe sabahı Asya piyasalarında %10 yükselerek 2.872 dolara ulaştı. Bu seviye, Ethereum’un Ağustos ayının başında 3.000 dolar altına düştüğü dönemden bu yana kaydettiği en yüksek fiyat olarak kaydedildi.

Boomers will hear Trump and Larry Fink shilling BTC on the TV & then pull up the IBIT chart to see this pic.twitter.com/6Ry9ZFYl1G

— Will (@WClementeIII) November 6, 2024