Bitcoin (BTC) 3.000 dolarlık düşüş yaşayarak haftaya olumsuz bir başlangıç yaptı. Son birkaç günde 98.000 dolar seviyesini geçmek için girişimlerde bulunan BTC başarısız oldu ve Pazartesi günü Asya seansında 95.000 doların altında geriledi.

Bitcoin’deki bu düşüş, balinaların büyük miktarlarda Bitcoin’i Binance borsasına taşıdıklarına ilişkin haberlerin ardından geldi. Her ne kadar kripto para piyasası son 24 saatte kırmızıya bürünse de bazı göstergeler umut vadediyor.

Balina olarak tabir edilen büyük yatırımcılar, piyasanın kritik unsurları arasında yer alıyor. Balinaların yüklü miktarlarda alım ve satış yapabilme kapasiteleri, Bitcoin fiyatında anlık olarak ciddi değişimlere yol açabiliyor. Bu nedenle birçok zincir üstü analitik platformu, balinaların hareketlerini yakından takip ediyor.

Lookonchain’e göre, “devasa” bir balina, 14 Mart ile 31 Ekim arasında 66.953 dolar ortalamayla yaklaşık 780 milyon dolar değerinde 11.657 BTC biriktirdi. Bitcoin fiyatı bu süreçte %50 oranında değer kazandı. Ancak söz konusu balina bugün Binance borsasına 1.000 BTC aktardı. Bu transfer, balinanın kâr satışı yapacağı şeklinde yorumlandı.

This whale has accumulated 11,657 $BTC ($780.5M) from #Binance between Mar 14 and Oct 31 at an average price of $66,953. https://t.co/WYPGmoZcB0 pic.twitter.com/S2BCAyYVn2

A giant whale deposited 1000 $BTC ($97.5M) to #Binance in the past 4 hours!

Balinanın bu transferi sonrası BTC’nin fiyatı kısa süre içinde 98.000 dolardan 95.000 doların altına kadar geriledi. Ancak daha sonra hafif bir toparlanma yaşayarak yeniden 95.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

BTC, toparlanmasına rağmen hâlâ 96.175 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Analist Ali, bu seviyenin kritik bir destek noktası olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin korunması, Bitcoin’in 100.000 dolar ve üzeri seviyelere ulaşması için önemli bir adım olarak görülüyor. Zira 96.175 dolar seviyesinde, bir milyondan fazla Bitcoin adresi toplamda 950.000 BTC biriktirdi. Bu durum, fiyat için güçlü bir destek sağlıyor.

As long as #Bitcoin $BTC holds above $96,175, the odds favor the bulls! pic.twitter.com/18097DlAPF

Bitcoin fiyatındaki düşüşe rağmen analistler yatırımcıları sakin olmaya davet ediyor. Glassnode’un analisti Rafael, “relative unrealized profit” (göreceli gerçekleşmemiş kâr) metriğinin hâlâ riskli seviyelerin altında olduğunu belirtti. Bu metrik 0,9’un üzerine çıktığında, piyasadaki aşırı ısınmayı ve fiyat düzeltmelerinin yaklaştığını işaret ediyor. Ancak şu an için bu değer 0,74 seviyesinde bulunuyor ve bu, hâlâ piyasanın “yükseliş için yeterli alana sahip olduğunu” gösteriyor.

The relative unrealized profit of #bitcoin long-term holders currently sitting at 0.74, well below the overheated levels seen in previous cycles—there's room to run.

Watching this closely as we approach 0.9 and beyond.https://t.co/1fFjXLgXJW pic.twitter.com/0jdQUHIyAX

