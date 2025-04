Bitcoin ağındaki büyümenin hızlanması ve güçlü birikim eğilimi, fiyatın 155.400 dolara ulaşabileceğine işaret ediyor.

Nisan ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri nedeniyle küresel piyasalarda fiyat dalgalanmaları arttı. Ancak gerilimin azalmasıyla birlikte Bitcoin bu ay şimdiye kadar %14’ten fazla değer kazandı.

Uzmanlar ve analistler, yatırımcı güveninin artması durumunda şu anda 94.000 dolar bandında işlem gören Bitcoin’in (BTC) daha fazla yükseliş potansiyeli olduğuna inanıyor.

Pi Cycle Top indikatörü Bitcoin’in 155.400 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşebilmesi için BTC fiyatının 91.400 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi gerekiyor. Popüler analist Ali Martinez, Bitcoin’in bu seviyenin üzerinde kalması durumunda daha fazla yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor.

The next #Bitcoin $BTC top could reach $155,400 based on the Pi Cycle Top indicator. The only condition is that prices must stay above $91,400. pic.twitter.com/1l3xJrUQrN

— Ali (@ali_charts) April 27, 2025