Bitcoin ağındaki büyümenin hızlanması ve güçlü birikim eğilimi, fiyatın 155.400 dolara ulaşabileceğine işaret ediyor.

Nisan ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri nedeniyle küresel piyasalarda fiyat dalgalanmaları arttı. Ancak gerilimin azalmasıyla birlikte Bitcoin bu ay şimdiye kadar %14’ten fazla değer kazandı.

Uzmanlar ve analistler, yatırımcı güveninin artması durumunda şu anda 94.000 dolar bandında işlem gören Bitcoin’in (BTC) daha fazla yükseliş potansiyeli olduğuna inanıyor.

Pi Cycle İndikatörü Yükselişe İşaret Ediyor

Pi Cycle Top indikatörü Bitcoin’in 155.400 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşebilmesi için BTC fiyatının 91.400 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi gerekiyor. Popüler analist Ali Martinez, Bitcoin’in bu seviyenin üzerinde kalması durumunda daha fazla yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor.

The next #Bitcoin $BTC top could reach $155,400 based on the Pi Cycle Top indicator. The only condition is that prices must stay above $91,400. pic.twitter.com/1l3xJrUQrN — Ali (@ali_charts) April 27, 2025

Martinez’in analizine göre, Bitcoin’in Birikim Eğilim Skoru da 1’e yaklaşarak uzun vadeli yatırımcıların güçlü alım yaptığını ve yüksek inanç taşıdığını gösteriyor. Bu metrik, Bitcoin’in uzun vadeli değerine olan güvenin arttığına işaret ediyor.

Özellikle büyük yatırımcılar arasında yoğun bir ilgi gözlemleniyor. Ocak sonundan bu yana, 1.000 BTC üzerinde varlığa sahip yaklaşık 100 yeni büyük yatırımcının Bitcoin ağına katıldığı bildiriliyor. Aynı zamanda, perakende yatırımcılarda da FOMO etkisinin arttığı ve bunun piyasa için yeni bir kırılma noktası olabileceği düşünülüyor.

The #Bitcoin $BTC Accumulation Trend Score is nearing 1, signaling intense accumulation and strong holder conviction. pic.twitter.com/Y8LaGiroXz — Ali (@ali_charts) April 27, 2025

Egemen Olmayan Bir Değer Saklama Aracı

New York Digital Investment Group (NYDIG) tarafından yapılan bir güncellemede, Bitcoin’in geleneksel finans ve bankacılık sistemleri dışında bir alternatif olarak yeniden ilgi gördüğü belirtildi.

NYDIG, Bitcoin’in başlangıçtaki amacı olan “belirsiz dönemlerde dayanıklılık sağlama” fonksiyonunun yavaş yavaş daha geniş yatırımcı kitleleri tarafından kabul edilmeye başlandığını ifade etti.

NYDIG’in küresel araştırma başkanı Greg Cipolaro, Bitcoin’in son haftalarda davranışlarında “ince değişimler” gözlendiğini belirtti. Cipolaro, Bitcoin’in artık geleneksel riskli varlıklarla olan korelasyonundan uzaklaşmaya başladığını ve gerçek anlamda egemen olmayan bir değer saklama aracı gibi davrandığını vurguladı:

“Bitcoin, kaldıraçlı ABD hisse senedi betasının likit bir versiyonu gibi değil; kendi egemen olmayan değer saklama aracı kimliğine daha uygun şekilde hareket etmeye başladı.”