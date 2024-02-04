Kripto para borsası Bitget tarafından yapılan bir araştırma, yaklaşan blok ödülü yarılanmasına ilişkin güçlü beklentileri gözler önüne seriyor.

Bitget tarafından yayınlanan rapor, Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanmasına odaklanıyor. Veriler, Bitcoin’de blok ödülü yarılanması yaklaşırken BTC fiyatının da toparlanmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması nedeniyle yatırım stratejilerini güncelliyor.

Bitget tarafından hazırlanan araştırma raporunda Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Doğu Asya, Doğu Asya, MENA ve Latin Amerika’dan toplam 9.748 kişi katıldı.

Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri

Görüşleri alınan katılımcıların %84’ü, Bitcoin (BTC) fiyatının bir sonraki boğa sezonunda, 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu aşacağına inanıyor. Bu da katılımcıların Bitcoin’in potansiyeline olan güveninin arttığı anlamına geliyor. Bitcoin’e yönelik iyimserlik çoğu bölgelerde yüksek seviyelerde ancak Doğu Avrupa’nın iyimserliğindeki artış dikkat çekiyor.

Katılımcıların yarısından fazlası ise BTC fiyatının 30.000 dolar ile 60.000 dolar aralığında işlem göreceğine inanıyor. Katılımcıların %30’u ise BTC fiyatının 60.000 doların üzerine yükseleceği görüşünde.

Bitget’in raporuna katılanların %70’i yatırımlarının miktarını arttıracağını belirtirken bu konunda Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da yaşayan katılımcıların ağırlığı dikkat çekiyor.

Rapor, farklı bölgedeki katılımcıların farklı görüşlerde olduğuna işaret ediyor. Örneğin Latin Amerika, Doğu Asya ve Güneydoğu Asya’daki katılımcılar çok daha iyimserken Batı Avrupa ve Doğu Avrupa’daki katılımcılar ise çok daha temkinli bir görünüm çiziyor.

Blok Ödülü Yarılanması ve Çok Daha Fazlası

Bitget raporu, yatırımcıların beklentilerinin blok ödülü yarılanmasının da ötesinde olduğunu gösteriyor. Yani yatırımcıların iyimserliğindeki artış yalnızca yaklaşan blok ödülü yarılanmasından kaynaklanmıyor. Her ne kadar katılımcıların blok ödülü yarılanması konusundaki beklentileri farklılıklar gösterse de genel olarak BTC’nin uzun vadeli potansiyeli konusunda büyük bir çoğunluk aynı fikirde.

Öte yandan, bir sonraki boğa piyasasına ilişkin tahminler de bu iyimserliği yansıtıyor. Öyle ki katılımcıların önemli bir kısmı uzun vadede BTC fiyatının 50.000 dolar ile 100.000 dolar aralığında işlem göreceğine inanıyor. Ayrıca Latin Amerika ve Orta Doğu’daki katılımcılar, Bitcoin (BTC) fiyatının 150.000 doları aşacağını öngörüyor.