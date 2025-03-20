Analistler, son fiyat hareketliliklerine bakarak lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) ayı sezonuna girip girmediğini tartışmaya başladı.

Ünlü analist Ali Martinez, Bitcoin’in (BTC) mevcut trendini değerlendirmek için bir dizi teknik gösterge ve zincir üstü veriden yola çıkarak derinlemesine bir analiz yaptı. Martinez’in bulgularına göre, BTC belki de bir ayı piyasasına geçiyor olsa da, hala toparlanmayı destekleyebilecek bazı önemli faktörler var.

Kilit Göstergeler Ayı Sezonuna İşaret Ediyor

Martinez, ilk olarak Inter-Exchange Flow Pulse (Borsa Arası Akış Dalgası) göstergesine dikkat çekti. Bu gösterge, Bitcoin’in spot ve türev borsalarındaki hareketlerini izliyor. Analiste göre, BTC şu anda “düzeltici bir fazda,” yani güçlü bir ralliden sonra fiyatların düşmesi ya da stabilizasyon döneminde.

Bitcoin, 109.000 dolar seviyesindeki zirvesinden %23 oranında bir düzeltme yaptı, bu düzeltme ise Başkan Donald Trump’ın göreve başlamasıyla aynı döneme denk geldi.

Bir diğer önemli gösterge ise MVRV (Piyasa Değeri ile Gerçekleşen Değer) Oranı. Bu oran şu an negatif olmuş durumda ve geçmişte bu durum, momentumun zayıfladığını gösteren bir sinyal olarak kabul ediliyordu. Martinez ayrıca Piyasa Döngüsü Göstergesine de değinerek Bitcoin’in, geçmişteki düşüşlerle paralel olarak ayı piyasasının erken aşamalarına girmiş olabileceğini belirtti.

Bunlara ek olarak, büyük yatırımcı hareketliliği, özellikle madenciler ve balina yatırımcıları arasında dikkat çeken bir satış baskısı var. Martinez’in paylaştığı zincir içi verilere göre, madenciler 27 milyon dolar değerinde Bitcoin karı sattı ve balina yatırımcıları 260 milyon doların üzerinde BTC sattı. Bu durum, piyasanın daha temkinli bir hale gelmesine yol açtı.

Bir diğer endişe verici gelişme ise sermaye akışlarında keskin bir düşüş. Bitcoin’e yapılan yeni yatırımlar, 2024 Aralık ayında 135 milyar dolar seviyesindeyken, 2025 Mart 18 itibarıyla sadece 4 milyar dolar seviyesine gerilemiş durumda. Bu da talebin zayıfladığını ve yeni alım gücünün eksik olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Önemli Destek Seviyelerini Koruyabilir Mi?

Tüm bu ayı sinyallerine rağmen, Martinez Bitcoin’in fiyatını stabilize edebilecek bazı kritik destek seviyelerine dikkat çekti. Analiste göre, 66.000 – 69.000 dolar arası bölge, alıcıların devreye girebileceği önemli bir alan haline gelmiş durumda. Martinez, IntoTheBlock’tan aldığı bir grafikte, 750,000 yatırımcının 313,000 BTC aldığını ve bu alımların büyük ölçüde 69.000 dolar seviyesinden gerçekleştiğini paylaştı.

Ayrıca Glassnode’un UTXO Gerçekleşen Fiyat Dağılımı verileri, 69.354 dolar seviyesinde güçlü bir destek olduğunu gösteriyor, bu da Bitcoin’in bu seviyede bir dip bulabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Mayer Multiple ve Bitcoin’in 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile olan durumu, 66.000 dolar seviyesini başka bir kritik seviye olarak işaret ediyor.

Olumlu Bir Senaryo Var Mı?

Martinez, aynı zamanda küresel likidite seviyelerinin artmasının Bitcoin’in toparlanmasına yardımcı olabileceğini ve bunun tarihsel olarak BTC’nin toparlanmasını desteklediğini belirtti. Bu durum, Nisan’ın potansiyel bir dönüş noktası olabileceğini işaret ediyor.

Bitcoin, 93.700 dolar seviyesini destek olarak yeniden kazanırsa, bu durum yeni bir yükseliş trendinin başladığının işareti olabilir ve fiyat 111.000 dolar seviyelerine kadar tırmanabilir.

Bu endişelere rağmen, Bitcoin, Fed’in faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından %4 oranında bir artış yaşayarak 85.900 dolar seviyesine çıkarak 10 günlük zirveye ulaştı. Bu, Bitcoin’in mevcut zorluklara rağmen daha geniş ekonomik koşullara duyarlı olduğunu gösteriyor.