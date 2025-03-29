Önümüzdeki günler, Bitcoin’in mart ayından bu yana süren yükseliş trendini koruyup koruyamayacağını ya da daha derin bir düzeltme sürecine girip girmeyeceğini gösterecek.

Bitcoin Yine Bir Yol Ayrımında

Oldukça dalgalı geçen bir haftanın ardından Bitcoin, 82.000 dolar ile 84.000 dolar arasındaki kritik destek bölgesini test ediyor. Analistler, bunun yeni bir yükseliş hareketi öncesindeki sakinlik mi yoksa sert bir düzeltmenin başlangıcı mı olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Ayı Tuzağı mı, Ayı Piyasası mı?

Kripto fenomeni Kyle Chasse, yatırımcıları uyararak, “Eğer bu destek kırılırsa, önce 80.000 dolara, ardından 77.000 dolar ile 78.000 dolar aralığına kadar bir düşüş bekleyin” dedi. YouTuber Crypto Rover ise bunun “tüm Bitcoin yatırımcıları için büyük bir tehlike” olduğunu belirterek, mart ayında oluşan yükseliş trendinin bozulabileceğini vurguladı.

BITCOIN IS CURRENTLY TESTING THE 82K-84K SUPPORT. IF SUPPORT IS LOST, EXPECT A DROP TO 80K. 77K-78K IF WE LOSE THAT SUPPORT. WE COULD ALSO BREAK THROUGH THESE WEAK SUPPORTS IN ONE MOVE. PLAN ACCORDINGLY. pic.twitter.com/vWjQnqWAZU — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) March 29, 2025

Belirsizliği artıran bir diğer gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da yeni gümrük tarifeleri açıklaması. Kripto yatırımcısı Daan Crypto, 400.000’den fazla takipçisine yaptığı paylaşımda, Trump’ın özellikle yabancı üretimli otomobiller ve parçalarına %25’lik ek vergi getirmesinin piyasada dalgalanmaya neden olabileceğini söyledi:

“2 Nisan yaklaşırken ve bazı haberler sızmaya başlarken, bu hafta sonu piyasada hareketlilik görmemiz şaşırtıcı olmaz.”

CME Boşlukları ve Brezilya’nın Büyük Hamlesi

Kısa vadeli görünüm belirsiz olsa da Bitcoin benimsenmesi hız kazanıyor. Video oyun perakendecisi GameStop’un 1,3 milyar dolarlık Bitcoin alım planı açıklamasının ardından, Brezilya hükümetinden üst düzey bir yetkili, ülkenin ulusal rezervlerinin %5’ini Bitcoin’e ayırmayı değerlendirdiğini duyurdu. Eğer gerçekleşirse, bu adım piyasalarda büyük bir dalgalanma yaratabilir ve Bitcoin için önemli bir geri dönüş sinyali olabilir.

Öte yandan, Bitcoin fiyat grafiğinde CME boşluğu oluştu. Son olarak 84.418 dolar seviyesinde yeni bir boşluk meydana geldi ve bu seviyenin önümüzdeki hafta doldurulabileceği spekülasyonları arttı. Ancak yatırımcılar ikiye bölünmüş durumda: Kimileri sert bir düşüş beklerken, kimileri ise bunun sadece zayıf yatırımcıları piyasadan silmek için oluşturulan klasik bir ayı tuzağı olduğunu düşünüyor. JAN3 CEO’su Samson Mow durumu şöyle özetledi:

“İki kelime: Ayı tuzağı.”

Eğer Bitcoin kritik destek seviyelerini kaybederse, 71.000 dolar seviyesine kadar sert bir düzeltme kaçınılmaz olabilir. Ancak boğalar 82.000 doları savunursa, 2 Nisan’daki gelişmelere bağlı olarak 90.000 doların üzerindeki seviyeler de yeniden gündeme gelebilir.