Önümüzdeki günler, Bitcoin’in mart ayından bu yana süren yükseliş trendini koruyup koruyamayacağını ya da daha derin bir düzeltme sürecine girip girmeyeceğini gösterecek.

Oldukça dalgalı geçen bir haftanın ardından Bitcoin, 82.000 dolar ile 84.000 dolar arasındaki kritik destek bölgesini test ediyor. Analistler, bunun yeni bir yükseliş hareketi öncesindeki sakinlik mi yoksa sert bir düzeltmenin başlangıcı mı olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Kripto fenomeni Kyle Chasse, yatırımcıları uyararak, “Eğer bu destek kırılırsa, önce 80.000 dolara, ardından 77.000 dolar ile 78.000 dolar aralığına kadar bir düşüş bekleyin” dedi. YouTuber Crypto Rover ise bunun “tüm Bitcoin yatırımcıları için büyük bir tehlike” olduğunu belirterek, mart ayında oluşan yükseliş trendinin bozulabileceğini vurguladı.

BITCOIN IS CURRENTLY TESTING THE 82K-84K SUPPORT.

IF SUPPORT IS LOST, EXPECT A DROP TO 80K.

77K-78K IF WE LOSE THAT SUPPORT.

WE COULD ALSO BREAK THROUGH THESE WEAK SUPPORTS IN ONE MOVE.

PLAN ACCORDINGLY. pic.twitter.com/vWjQnqWAZU

— Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) March 29, 2025