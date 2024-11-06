Resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimini kazanmasıyla Bitcoin ve kripto para piyasası yükselişe geçti. Donald Trump 4 delege daha kazanması halinde ABD’nin 47. Başkanı olacak.

6 Kasım Çarşamba günü TSİ 11:00 itibariye Donald Trump, 266 delegeye ulaşırken Kamala Harris ise 218 delegede kaldı. Florida ve Teksas gibi büyük eyaletler Trump lehine sonuçlanırken, kritik eyaletler olan Virginia ve Pennsylvania’da da Trump’ın lehine gelişmeler yaşanıyor.

Polymarket verilerine göre, Trump’ın zafer olasılığı yazı anı itibarıyla %99’a çıktı. Tüm bu gelişmeler sonucunda Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatte %10’un üzerinde değer kazanarak 75.358 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Kripto para sektörü, Trump’ı “kripto dostu” bir aday olarak görüyor. Kraken CEO’su Jesse Powell ve Bitcoin Magazine CEO’su David Bailey gibi sektörün önde gelen isimleri açıkça Trump’ı desteklediklerini açıkladı.

Kamala Harris, kripto paralarla ilgili net bir tutum sergilemezken, Trump kripto para sektörüne yönelik iddialı vaatlerde bulunarak SEC Başkanı Gary Gensler’ı görevden alacağını ve stratejik bir Bitcoin rezervi kurmayı planladığını açıkladı.