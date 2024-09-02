En büyük 100 kripto para arasında BEAM, FLOKI ve AAVE düştü.

Bitcoin’in fiyat hareketi geçtiğimiz 24 saatte daha da kötüleşti. BTC, 57.100 dolara kadar geriledi.

Günlük bazda çoğu altcoin kırmızıya döndü. TON, DOGE ve ADA yüzde 2 ile 4 arasında değişen değer kayıpları yaşadı.

BTC 57 Bin Doları Gördü

Bitcoin, hafta sonunu 60 bin doların altında ve düşüş trendinde geçirdi.

Sabah saatlerinde 57 bin dolara yaklaşan BTC, haber yayın saati itibarıyla yeniden 58.400 dolara yükseldi. Bitcoin, ağustos ortasından beri ilk kez 57 bin dolara yaklaşıyor.

Kripto para son bir haftada yüzde 8,5 değer kaybetti. Piyasa değeri 1,15 trilyon dolar, piyasa hakimiyeti ise yüzde 54 ölçülüyor.

Altcoin’ler Kırmızıya Boyandı

Bu cümleyi son günlerde sık sık tekrarlıyoru gibi geliyor, ancak alternatif kripto paralar yeniden kırmızıya boyandı. Ether. (ETH), Avalanche (AVAX) ve Bitcoin Cash (BCH), yüzde 1’in hemen altında; Solana (SOL), XRP ve BNB ise hemen üstünde kalan değer kayıpları yaşadı.

Dogecoin (DOGE), Toncoin (TON), Cardano (ADA), Shiba Inu (SHIB) ve Chainlink (LINK) yüzde 2 ile 4 arasında düştü. Uniswap (UNI), aynı süreçte değer kazanan ender kripto paralar arasında yer alıyor.

Günün kaybedenleri yüzde 7 ile BEAM, yüzde 5 ile FLOKI ve yine yüzde 5 ile AAVE oldu. FLOKI’nin haftalık değer kaybı yüzde 22’yi geçiyor.

Kripto para piyasasının toplam değerinden bir günde 30 milyar dolar uçtu. Piyasa değeri haber yayın saati itibarıyla 2,05 trilyon dolar ölçülüyor.