Bitcoin (BTC) 2021 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez 50.000 doları aştı. CoinGecko verilerine göre lider kripto para birimi 50.150 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta yakaladığı yükseliş ivmesini sürdürerek, psikolojik öneme sahip direnç seviyesi 50.000 doları aştı. BTC, akşam saatlerinde 50 bin doları geçmeyi başardı.

En büyük kripto para, CoinMarketCap verilerine göre 50 bin dolar civarında dalgalanıyor. Son 24 saatte yüzde 3,5 civarı değer kazanan BTC, haber yayın saati itibarıyla hala 50 bin doların üzerinde.

Bitcoin (BTC) haftalık bazda ise yaklaşık %17 oranında değer kazandı.

Bitcoin İçin İşler Yolunda

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ocak ayında uzun süredir beklettiği 11 spot Bitcoin ETF’ini onayladı. Gelişmenin ardından dalgalanmaya başlayan BTC, 49 bin doların üzerine fırladıktan sonra 38 bin dolara kadar çakıldı.

Dahası, yatırımcılar Grayscale’in spot ETF’ye dönüştürülen fonu GBTC’den kaçmaya başladı. BTC fiyatını baskılayan bu olgu, fondan çıkışların azalmasıyla ancak geçtiğimiz günlerde etkisini yitirmeye başladı.

Diğer spot ETF’ler, özellikle de BlackRock (IBIT) ve Fidelity’nin (FBTC) yatırım fonları, borsa tarihinde ender görülmüş türden bir ilgi görüyor. 11 Şubat’ta bir günde 400 milyon dolar yatırım alan ETF’lere yatırılan toplam Bitcoin miktarı, gün itibarıyla 216 bini aştı.

ETF yönünden pozitife dönen piyasaya duyarlılığını halving beklentisi de güçlendiriyor. Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen halving, blok başına kazanılan madencilik ödülünü yarı yarıya azaltarak, arz tarafını kısacak. Halving, genellikle Bitcoin fiyat döngülerinde boğa koşusunun tetikleyicisi oluyor.

Sosyal medyada kripto yatırımcıları, Bitcoin fiyatında halving’e kadar önemli bir düzeltme yaşanmama ihtimalini dillendirmeye başladı.