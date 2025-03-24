Blockstream CEO’su Adam Back’in belirttiğine göre, Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalaması (WMA) artık 45.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu gösterge, Bitcoin fiyatının tarihsel olarak dip seviyelerini belirlemede kritik bir rol oynuyor.

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Son üç ayda 200 WMA yaklaşık 3.000 dolar yükseldi. Bir yıl önce bu ortalama 32.000 dolar civarındaydı.

Teknik analistler, Bitcoin’in büyük çöküşler sırasında bu seviyenin altına düştüğünü, ancak genellikle uzun süre bu seviyenin altında kalmadığını vurguluyor. Bu nedenle, Bitcoin’in 45.000 doların altına inmesi artık pek olası görünmüyor.

Bitcoin Fiyatı 88.713 Dolara Kadar Yükseldi

Bitcoin, hafta başında 88.713 dolar seviyesine kadar çıkarak güçlü bir yükseliş sergiledi. Analistler, yükseliş trendinin devam etmesi durumunda 100.000 doların aşılabileceğini öngörüyor.

Ancak bazı uzmanlar, 45.000 doların altına bir düzeltme ihtimalinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Büyük makroekonomik dalgalanmalar ve düzenleyici baskılar, piyasanın yönünü değiştirebilir.

Bitcoin’in fiyat hareketlerini belirleyen ana etkenler arasında merkez bankası politikaları, ABD’deki enflasyon verileri ve kurumsal yatırımcı ilgisi bulunuyor. 200 WMA’nın yükselişi, uzun vadeli yatırımcılar için pozitif bir sinyal olsa da, piyasanın kısa vadeli hareketleri belirsizliğini koruyor.