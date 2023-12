Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) Pazartesi günü Asya seansıyla birlikte yükselişe geçerek neredeyse 42.000 dolara dokundu. Böylelikle Bitcoin (BTC) 2022 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek fiyat seviyesine ulaştı.

Bu süreçte Bitcoin’le (BTC) birlikte kripto para piyasasının geri kalanı da yükselişe geçti. Son 24 saatte %6, son bir haftalık süreçte ise %11,8 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) şu anda 41.734 dolardan işlem görüyor.

Analistler ve yatırımcılar, Bitcoin’in kaydettiği performanstan övgü dolu sözlerle bahsediyor. Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden Samson Mow, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması durumunda BTC fiyatının 1 milyon dolara ulaşabileceğini iddia etti.

Bitcoin 4 Aralık Pazartesi günü kaydettiği yükselişle birlikte son olarak 2022 yılının Nisan ayında görülen fiyat seviyelerine geri döndü. Bununla birlikte önde gelen analistler, %90 ihtimalle SEC’in 10 Ocak tarihine kadar spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakacağını düşünüyor. Dolayısıyla bu artan beklentiler, Bitcoin’de şu anki yükseliş trendinin ana tetikleyicisi olarak yorumlanıyor.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, 2023 yılında Bitcoin’e yönelik çöküş senaryolarına dair manşetlerin yer aldığı bir koleksiyon yayınladı.

Kripto para analisti CrediBULL Crypto ise “Bu sefer farklı” ifadesini kullandı ve BTC fiyatının kolaylıkla 40.000 doları geçeceğini iddia etti.

If this is indeed the start of our next major leg to the upside (39.5k is local invalidation for this as explained in my latest video update) then we are gonna melt through the 40k's like a hot knife through butter. https://t.co/PPQe66L59R

— CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) December 4, 2023