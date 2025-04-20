Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bu hafta sekizinci kez 85.000 dolar direncini test etti. Her ne kadar bu seviye Bitcoin için konfor alanına dönüşmüş olsa da analistler, yatay hareketliliğin yanıltıcı olabileceğini belirtiyor.

X’teki kripto para analistlerinden Titan of Crypto, Bitcoin’in teknik yapısının boğa trendini koruduğunu belirtti. Analist, Fibonacci analizine göre Bitcoin’in 2025 yılında 135.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor

“Bitcoin’in daha yüksek seviyelere ulaşma yolu hâlâ açık.” ifadesini kullanan analist, ilk hedefin 107.000 dolar ve ikinci hedefin ise 135.000 dolar olabileceğini belirtiyor.

Megafon Formasyonuna Dikkat

Bitcoin’in şu anda ‘Megafon formasyonu’ içerisinde hareket ettiğini belirten Titan of Crypto, bu modelin genellikle iki yüksek tepe ve iki düşük dip içerdiğini belirtiyor. Analist, artan fiyat dalgalanmalarının genellikle trend dönüşlerinin habercisi olduğuna dikkat çekiyor.

#Bitcoin $135,000 Target Still in Play for 2025 🚀 Even if #BTC pulls back to key support, the bullish market structure remains intact. The path to higher highs is still open. 📈 pic.twitter.com/4N3XXG136G — Titan of Crypto (@Washigorira) April 18, 2025

Analiste göre tarihin tekerrür etmesi halinde bu formasyon Bitcoin’i (BTC) 185.000 dolara kadar taşıyabilir. Bu formasyon 2017 yılındaki boğa sezonunda, Bitcoin’in 20.000 dolarla zirve belirlediği süreçte de görülmüştü.

Ancak Bitcoin’in hala Ichimoku Kumo Bulutu’nun altında işlem görmesi ve bu direnci hala aşamamış olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

#Bitcoin Golden Cross ⚡️#BTC is still ranging below the Kumo Cloud, unable to break through for now. However, a Golden Cross just formed, not a buy signal in itself, but a potential shift in momentum. Bear in mind today is Good Friday: traditional markets are closed and lower… pic.twitter.com/zb2wqXRBsU — Titan of Crypto (@Washigorira) April 18, 2025

Balinalar Geri Döndü: Arz Krizi mi Geliyor?

Yatırımcılar yatay seyri izlerken, balinalar ve köpekbalıkları (10 BTC ile 10.000 BTC tutan cüzdanlar) hareketlendi. Santiment verilerine göre bu cüzdanlar şu anda Bitcoin arzının %67,77’sini kontrol ediyor. Bu tarihi bir zirve.

🐳🦈 Bitcoin's key stakeholders comprised of wallets holding between 10 & 10K BTC currently hold 67.77% of the entire supply of crypto's top market cap asset. During the April volatility, these wallets continue to accumulate, and have now added over 53.6K BTC since March 22nd. 👍 pic.twitter.com/eCalVW0FQf — Santiment (@santimentfeed) April 19, 2025

22 Mart’tan bu yana balinalar 4,5 milyar dolar değerinde 53.600 BTC topladı. Bu süreçte en büyük alım, Bitcoin 85.000 dolar direncini kırmada hemen önce, 250 milyon dolar karşılığında gerçekleştirildi. Balinalar tarafından gerçekleştirilen bu alımlar, yaklaşan bir arz daralması (supply squeeze) ihtimalini gündeme taşıdı.

Makro Etki: 106,7 Trilyon Dolarlık Likidite Patlaması

Ünlü yatırımcı Kyle Chasse, merkez bankalarından gelen 106,7 trilyon dolarlık likidite artışına dikkat çekti. Chasse, bu gelişmenin BTC’yi “ateşleyebileceğini” söyledi:

“Sırada Bitcoin var.” diyerek, BTC’nin itibari paraların değer kaybına karşı bir koruma sunduğunu vurguladı.