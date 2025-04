Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bu hafta sekizinci kez 85.000 dolar direncini test etti. Her ne kadar bu seviye Bitcoin için konfor alanına dönüşmüş olsa da analistler, yatay hareketliliğin yanıltıcı olabileceğini belirtiyor.

X’teki kripto para analistlerinden Titan of Crypto, Bitcoin’in teknik yapısının boğa trendini koruduğunu belirtti. Analist, Fibonacci analizine göre Bitcoin’in 2025 yılında 135.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor

“Bitcoin’in daha yüksek seviyelere ulaşma yolu hâlâ açık.” ifadesini kullanan analist, ilk hedefin 107.000 dolar ve ikinci hedefin ise 135.000 dolar olabileceğini belirtiyor.

Bitcoin’in şu anda ‘Megafon formasyonu’ içerisinde hareket ettiğini belirten Titan of Crypto, bu modelin genellikle iki yüksek tepe ve iki düşük dip içerdiğini belirtiyor. Analist, artan fiyat dalgalanmalarının genellikle trend dönüşlerinin habercisi olduğuna dikkat çekiyor.

The path to higher highs is still open. 📈 pic.twitter.com/4N3XXG136G

Even if #BTC pulls back to key support, the bullish market structure remains intact.

#Bitcoin $135,000 Target Still in Play for 2025 🚀

Analiste göre tarihin tekerrür etmesi halinde bu formasyon Bitcoin’i (BTC) 185.000 dolara kadar taşıyabilir. Bu formasyon 2017 yılındaki boğa sezonunda, Bitcoin’in 20.000 dolarla zirve belirlediği süreçte de görülmüştü.

Ancak Bitcoin’in hala Ichimoku Kumo Bulutu’nun altında işlem görmesi ve bu direnci hala aşamamış olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

#Bitcoin Golden Cross ⚡️#BTC is still ranging below the Kumo Cloud, unable to break through for now.

However, a Golden Cross just formed, not a buy signal in itself, but a potential shift in momentum.

Bear in mind today is Good Friday: traditional markets are closed and lower… pic.twitter.com/zb2wqXRBsU

— Titan of Crypto (@Washigorira) April 18, 2025