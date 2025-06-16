Bitcoin (BTC), haftaya güçlü bir teknik destekle girerek 106.650 dolar seviyesinde işlem görüyor. Teknik göstergeler ve likidasyon verileri, fiyatın 110.000 dolara kadar önü açık olabileceğini gösteriyor. Ancak bu yükselişin güçsüzlüğü bir yandan da ani düşüş riskini beraberinde getiriyor.

50 EMA’dan Güçlü Toparlanma

BTC fiyatı, geçen hafta 104.000 dolar ile 106.000 dolar arasında konsolide olduktan sonra 50 günlük üstel hareketli ortalamadan (EMA) aldığı destekle yukarı yönlü hareket etti. Bu bölge şu anda dinamik destek konumunda ve satış baskısına karşı etkili duruyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 53 seviyesinde. Bu, piyasada hâlâ yukarı yönlü alan olduğunu ve aşırı alım bölgesine girilmediğini gösteriyor.

CoinGlass Verileri: 110.000 Dolara Kadar Boşluk Var

CoinGlass’in Binance BTC/USDT paritesine ait likidasyon ısı haritasına göre, Bitcoin’in mevcut fiyatı ile 110.000 dolar arasında ciddi bir short pozisyon birikimi (likidasyon kümesi) bulunmuyor.

Bu da fiyatın bu aralıkta kesintisiz bir şekilde ilerleyebileceğini, yani kısa pozisyonların kademeli olarak tasfiye edilmesini gerektirecek bir direnç duvarı olmadığını gösteriyor.

104.000 dolar civarındaki direnç artık destek konumunda.

106.000 dolar bölgesi başarıyla aşıldı.

110.000 dolar seviyesi şimdilik psikolojik sınır olarak görülüyor.

Düşüş Riski de Var

Analistler, mevcut koşulların boğalar lehine olduğunu kabul etse de düşük likidite nedeniyle ani bir satışın sert düzeltmeye yol açabileceğini hatırlatıyor. Özellikle 105.000 dolar altına inilmesi durumunda, fiyatın yeniden 103.000 dolar bandına çekilmesi muhtemel.

Bu senaryoda, piyasada volatilitenin sert artabileceği ve likidasyon baskısının bu kez long pozisyonları hedef alabileceği belirtiliyor.

Sonuç olarak teknik olarak Bitcoin’in 110.000 dolara ilerlemesi önünde ciddi bir engel bulunmuyor. Ancak bu yükselişin güçsüzlüğü aynı zamanda likidite desteğinin zayıf olduğu anlamına da geliyor.

Yükseliş fırsatı kadar, bir haber ya da duygu değişimiyle oluşabilecek düşüş riskine karşı da yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerekiyor. Özellikle 105.000 dolar seviyesi kısa vadeli trendin belirleyicisi olarak kritik önemde.