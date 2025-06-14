Bitcoin, 13 Haziran’da %4’lük sert bir düşüşle 104.000 doların altına sarktıktan sonra hafif toparlanarak şu anda 105.000 dolar civarında işlem görüyor. Ancak zincir üstü veriler, bu yükselişin zayıf alım hacmiyle desteklendiğini ve yatırımcıların hâlâ temkinli olduğunu gösteriyor.

Piyasa Duyarlılığı Zayıf

CryptoQuant analizine göre, Bitcoin Gelişmiş Duyarlılık Endeksi (Advanced Sentiment Index) %46 seviyesine geriledi. Bu oran, yatırımcıların eğiliminin hâlâ ayı yönünde olduğunu ortaya koyuyor.

Haziran başında bu endeks %80’in üzerine çıkmıştı. Şimdi ise yeniden düşüş beklentileri öne çıkıyor. Yeni bir ralli için bu endeksin %60–65 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor.

OBV Verisi Satış Baskısına İşaret Ediyor

Bitcoin, kısa süreliğine 103.100 dolar altını test ettikten sonra toparlandı. Ancak On-Balance Volume (OBV) göstergesi hâlâ 100.000 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu durum, güçlü bir alım akışının olmadığını ve satış baskısının sürdüğünü gösteriyor.

Gerçek bir kırılma için OBV’nin en az –80.000 seviyesinin üzerine çıkması ve fiyatın da 105.000 dolar üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Kısa vadede kritik seviyeleri:

Direnç: 107.500 dolar ile 108.800 dolar bandı

Destek: 104.700 dolar

Bitcoin bu destek seviyesinin altına inerse, analistlere göre daha derin bir düzeltme ihtimali artabilir. Buna karşılık güçlü bir hacimle 108.800 doların aşılması, fiyatı 112.000 dolar ile 113.000 dolar aralığına taşıyabilir.

105.000 dolar seviyesine dönüş, yatırımcılar için moral verici olsa da; zincir üstü veriler, bu hareketin sürdürülebilir olmayabileceğini gösteriyor. Yeni alıcıların piyasaya girmemesi durumunda Bitcoin, yeniden aşağı yönlü bir baskıyla karşı karşıya kalabilir.

Gözler şimdi, hem duyarlılık endeksinin hem de hacim göstergelerinin toparlanıp toparlanmayacağında.