Bitcoin’de aylardır süren durgunluk ve kararsızlık sona erdi. BTC, Şubat’tan bu yana ilk kez 100.000 doları aşarak 104.340 dolara kadar yükseldi.

Bireysel Yatırımcılar Harekete Geçiyor

Zincir üstü analitik platformu Santiment, BTC’nin bu güçlü yükselişinin bireysel yatırımcıların ilgisini yeniden çektiğini ortaya koyuyor. Son veriler, Bitcoin ağında yaklaşık 350.000 yeni cüzdan oluşturulduğunu gösteriyor.

📈 Bitcoin's network saw 344,620 new wallets be created on its network as FOMO poured in. Crypto's top market cap asset has silenced bears, reaching a high of $103.8K for the first time since January. 👀 pic.twitter.com/hai245lQJz — Santiment (@santimentfeed) May 9, 2025

Bitcoin fiyatı uzun bir süre geri çekilme sürecindeydi ve Şubat ayında 75.000 doların altına kadar inen bir düşüş yaşanmıştı. Bu dönemde ağ aktivitesi de oldukça düşüktü. Ancak Nisan başında görülen bu dipten sonra tablo değişmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta, ağ üzerindeki aktif adres sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, BTC’nin 20.000 dolarlık bir yükselişle hızlı bir şekilde toparlandığı döneme denk geliyor.

BTC 104.000 Doları Aştı, Kazanç 30.000 Doları Buldu

Bugün erken saatlerde BTC, 104.000 doları aşarak, Nisan ayındaki dip seviyeden bu yana yaklaşık 30.000 dolarlık bir yükseliş yaşamış oldu. Aynı zamanda aktif adres sayısı da istikrarlı biçimde artmaya devam ediyor.

Diğer raporlar da, bireysel yatırımcıların sonunda piyasaya girdiğini gösteriyor. Tarihsel olarak bu tür durumlar, büyük rallilere yol açtığı gibi, boğa döngüsünün sonlarına da işaret edebiliyor. Bitcoin, genellikle bireysel ilginin zirveye çıktığı dönemden birkaç ay sonra tepe yapıyor.

Ancak Bu Kez Farklı Olabilir mi?

Şimdilik, 100.000 dolar üzerindeki ralli yatırımcıları heyecanlandırmış durumda. Üstelik BTC, haberde daha önce belirtilen ikinci önemli direnç seviyesini de geçmiş durumda. Bu da bu rallinin önceki boğa döngülerinden farklı gelişebileceğine dair güçlü bir işaret olabilir.