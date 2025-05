Bitcoin’de aylardır süren durgunluk ve kararsızlık sona erdi. BTC, Şubat’tan bu yana ilk kez 100.000 doları aşarak 104.340 dolara kadar yükseldi.

Bireysel Yatırımcılar Harekete Geçiyor

Zincir üstü analitik platformu Santiment, BTC’nin bu güçlü yükselişinin bireysel yatırımcıların ilgisini yeniden çektiğini ortaya koyuyor. Son veriler, Bitcoin ağında yaklaşık 350.000 yeni cüzdan oluşturulduğunu gösteriyor.

📈 Bitcoin's network saw 344,620 new wallets be created on its network as FOMO poured in. Crypto's top market cap asset has silenced bears, reaching a high of $103.8K for the first time since January. 👀 pic.twitter.com/hai245lQJz

— Santiment (@santimentfeed) May 9, 2025