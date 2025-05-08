Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Şubat ayından sonra ilk kez 101.500 dolar seviyesini aştı.

Zincir üstü analitik platformu Sentora (eski adıyla IntoTheBlock), Bitcoin’in önünde büyük bir satış baskısı olmadığını ve bu nedenle 100.000 doların aşılmasıyla fiyatın çok daha yukarı seviyelere sıçrayabileceğini belirtiyor.

Bitcoin is once again approaching the $100K threshold, and on-chain data suggests potential resistance may be limited. The red bubbles highlight volume that's still in an unrealized loss; cohorts more likely to sell to break even or minimize further downside. This group… pic.twitter.com/yAhdHXp6IR — Sentora (previously IntoTheBlock) (@SentoraHQ) May 8, 2025

Buna karşın başka bir analist, yakın vadede önemli bir direnç seviyesi olduğuna dikkat çekti.

Bitcoin’in Önündeki Engeller

BTC, şu anda 100.000 dolar sınırına yalnızca milimetreler uzaklıkta ve kripto topluluğu, bu psikolojik eşiğin aşılıp aşılamayacağını dikkatle izliyor. Hatırlanacağı üzere, BTC bu seviyenin üzerine son olarak üç ay önce çıkmıştı.

ABD ile diğer ülkeler arasındaki büyük ticaret anlaşmalarına dair iyimserlik, Bitcoin fiyatının dünkü 94.000 dolar seviyesinden 101.500 dolara yükselmesini sağladı.

Sentora’nın verilerine göre, fiyatın bir kez daha yukarı yönlü hareket etmesi hâlinde direnç sınırlı olabilir. Zira bu fiyat aralığında satın alınan BTC miktarı düşük: toplam arzın sadece %3’ü bu seviyelerden toplanmış durumda. Bu da “satış baskısının nispeten sınırlı kalabileceğini” gösteriyor.

#Bitcoin has established a strong support floor at $94,719, where 195,320 $BTC were accumulated. On the upside, a key resistance wall stands at $101,673, with 81,910 #BTC accumulated at that level. pic.twitter.com/PRFCKAeDFY — Ali (@ali_charts) May 8, 2025

Ancak analist Ali Martinez, Bitcoin’in 100.000 dolar eşiğini aşmasıyla asıl sınavın başlayacağını belirtti. Ona göre, ortalama 101.673 dolardan alınmış 81.910 BTC, yani 9 milyar doların üzerindeki bir birikim, yatırımcıların kâr satışı yapma ihtimali nedeniyle yeni ve güçlü bir direnç noktası haline gelebilir.

94.719 Dolar Seviyesinde Güçlü Destek

BTC için aşağı yönde ise 94.719 dolar bölgesinde güçlü bir destek bulunuyor. Bu seviyeden 195.320 BTC alımı yapılmış ve toplam değer 18,5 milyar dolar civarında.

Bu arada, BTC’nin piyasa fiyatı 100.000 dolar ile mücadele ederken, bir başka önemli metrik gerçekleşmiş piyasa değeri (realized cap) ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.