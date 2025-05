Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Şubat ayından sonra ilk kez 101.500 dolar seviyesini aştı.

Zincir üstü analitik platformu Sentora (eski adıyla IntoTheBlock), Bitcoin’in önünde büyük bir satış baskısı olmadığını ve bu nedenle 100.000 doların aşılmasıyla fiyatın çok daha yukarı seviyelere sıçrayabileceğini belirtiyor.

Bitcoin is once again approaching the $100K threshold, and on-chain data suggests potential resistance may be limited.

The red bubbles highlight volume that's still in an unrealized loss; cohorts more likely to sell to break even or minimize further downside.

This group… pic.twitter.com/yAhdHXp6IR

