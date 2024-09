Borsalardan bir günde 750 milyon dolar değerinde Bitcoin çekildi.

Eylül ayı BTC için şimdiye kadar yüksek dalgalanma ile geçti. Kripto para, dün bir kez daha 58 bin doları hedef aldı.

Borsaların Bitcoin rezervine bakılacak olursa, kripto para yeni bir ralli hazırlığında olabilir.

IntoTheBlock verilerine göre merkezi kripto para borsaları (CEX), 10 Eylül’de mayıs ayından beri görülen en yoğun Bitcoin çekimlerine şahit oldu. Borsalardan bir günde 750 milyon dolar değerinde Bitcoin çıktı. Borsalardan kripto para çekilmesi, ilgili kripto para için satış baskısının azalması şeklinde yorumlanıyor.

Bu kadar fazla BTC’nin en son çekildiği mayıs ayında Bitcoin fiyatı, birkaç günde 68 bin dolardan 72 bin dolara yükselmişti.

Tam aksine borsalara temmuz ayında yüklü miktarda BTC yatırılması ise kripto paranın fiyatının 68 bin dolardan 64 bin dolara düşmesine yol açtı. BTC ağustos ayında da düşmeye devam etti ve düzeltme sırasında 50 bin doların altına kadar geriledi.

Dolayısıyla bu hafta yaşanan çekimler de BTC fiyatında ralliyi tetikleyebilir. Bitcoin, dün ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasıyla 55.500 dolar civarından 58 bin dolara yükseldi. Önümüzdeki hafta faiz kararına bakan FOMC, toplantı düzenleyecek.

Yesterday saw the largest net Bitcoin outflow from exchanges since May, with a net outflow of $750 million.

This signals significant accumulation by $BTC holders pic.twitter.com/dA2Rvv6MGA

— IntoTheBlock (@intotheblock) September 11, 2024