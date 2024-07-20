Bitcoin, Donald Trump’a düzenlenen başarısız suikast sonrası başlayan yükseliş trendini koruyor. Son bir haftada 58 bin dolardan 65 bin dolara kadar yükselen BTC, haber yayın saati itibarıyla hala 64 bin doların üzerinde seyrediyor.

Teknik analistlere göre Bitcoin rallisi devam edebilir.

Bitcoin Bollinger Bantları Hala Dar

Analist Julien Bittel, Bitcoin’in haftalı grafiğine Bollinger bantları göstergesini uyguladı. Bittel, bantların tarihsel verilere göre epey daraldığına dikkat çekti.

Bollinger bantları, bir varlığın dalgalanma düzeyini tahmin etmede kullanılıyor. İki bant ve bir orta çizgiden oluşan göstergenin daralması, dalgalanmanın yakında artacağı şeklinde yorumlanıyor.

Bittel, şöyle açıkladı:

Bitcoin Bollinger bantları tarihsel standartlara göre son derece dar. Geçmişte yalnızca iki ay, haftalık Bollinger bantları daha yüksek oldu: Nisan 2016 ve Temmuz 2023. Bitcoin, önceki örneklerin tümünde sonraki 12 ayda ciddi bir yükseliş yaşadı.

Kripto piyasaları için yılın ilk yarısının durgun geçtiğini kabul eden Bittel, rallinin şimdi başlayacağını düşünüyor. Bittel, “Şimdi de benzer bir fiyat hareketi yaşanırsa, Bitcoin 140 bin dolar ile 190 bin dolar aralığını hedefler,” diye ekledi.

Bollinger bantlarının yaratıcısı John Bollinger da Bitcoin için benzer bir tahminde bulunmuştu. Haziran sonunda, Bitcoin 60 bin dolara tutunmaya çalışırken açıklama yapan Bollinger, BTC/USD paritesinin günlük grafiğini analiz etti.

Bantların giderek daraldığına ve alt bandın çok sık test edildiğine dikkat çeken Bollinger, fiyatın sekme yaşayacağını ve yeni rekor seviyelerin hedef alınabileceğini söylemişti.