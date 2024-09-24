Bitfinex analistlerine göre aslında düşüş trendinde olan Bitcoin, bu direnci kırarsa yükselebilir.

Bitcoin (BTC) fiyatı geçtiğimiz yedi günde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Fed’in faiz kararını duyurmadan önce 57 bin dolar ile 60 bin dolar arasında dalgalanan BTC, bir haftada yüzde 8’e yakın değer kazandı.

En büyük kripto para, son bir haftada iki kez 64 bin doların üzerini test etti. Dün 65 bin dolara çok yaklaşan ve 64.500 dolara kadar yükselen BTC, haber yayın saati itibarıyla 63.500 dolardan işlem görüyor.

Güncel ralli ile birlikte güçlü bir boğa piyasası beklentileri de arttı. Ancak Bitfinex analistlerine göre önce geçilmesi gereken önemli bir seviye var.

Bitcoin’in Kırması Gereken Kritik Direnç

Merkezi kripto para borsası Bitfinex’in analistleri, Bitcoin’in 73.500 dolara ulaşarak fiyat rekoru kırdığı mart ayından beri aslında düşüş trendinde olduğunu öne sürdü.

Analistler, şöyle açıkladı:

BTC, 25 Ağustos’ta ulaştığı 65.200 dolara uzansa dokunacak konumda. Bu seviye önemli. Çünkü BTC, 14 Mart’ta 73.666 dolara yükseldiğinden beri, yeni bir dip oluşturmadan bu seviyeyi geçemedi. Teknik olarak bu durum, düşüş trendinin tanımına uyuyor.

Bitfinex analistlerine göre, Bitcoin’in bu orta vadeli düşüş trendine son vermesi için 65.200 dolar direncini kesin olarak geçmesi gerekiyor.

Bitcoin, kripto paralar ve genel anlamda riskli varlıklar, Fed’in birkaç yıldır uyguladığı parasal daralma politikası nedeniyle baskılanıyordu. Fed, geçtiğimiz çarşamba günü yıllar sonra ilk kez faiz indirdi ve para politikasını gevşetti.

Dolaşımdaki para arzının artması ve kredi almanın ucuzlaşması anlamına gelen bu gelişme, tarihsel olarak riskli varlık fiyatlarını olumlu etkiliyor.

Bitcoin özelinde, bir hafta sonra başlayacak dördüncü çeyrek, yılın en iyi performansını gösterdiği dönemi temsil ediyor. BTC, son çeyrekte ortalama yüzde 88 değer kazanıyor.

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BTC’nin halving döngüsü de yükseliş ihtimalini destekliyor. Kripto para, halving’den ortalama 160 gün sonra parabolik ralliye başlıyor. 24 Eylül itibarıyla halving’den beri 158 gün geçti.