ABD spot Bitcoin ETF’leri üst üste altı gün boyunca giriş kaydederek haftalık toplamda 3 milyar doları aştı. Bu, Mart ayından bu yana yaşanan ilk tam başarılı hafta oldu. Özellikle gümrük tarifeleri savaşı nedeniyle artan belirsizlik ortamında bu gelişme dikkat çekti. 25 Nisan günü tek başına 380 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

Dijital varlık piyasası genel anlamda toparlanmaya devam etti. Toplam kripto para piyasa değeri yaklaşık 3 trilyon dolara yaklaşırken, 24 saatlik işlem hacmi neredeyse 100 milyar doları buldu. Ancak korku ve açgözlülük endeksi, yatırımcı duyarlılığının “açgözlülük” seviyesine kaydığını gösteriyor.

Grayscale Kan Kaybediyor, BlackRock Liderlik Ediyor

Verilere göre, bu ölçekte son beş günlük Bitcoin ETF giriş serisi Mart ayında görülmüştü. 21 Nisan’da 381,4 milyon, 22 Nisan’da 936 milyon, 23 Nisan’da 916 milyon ve 24 Nisan’da 442 milyon dolarlık giriş kaydedildi.

BlackRock’ın IBIT fonu, Cuma günü 240,15 milyon dolarla en yüksek net girişe imza attı. IBIT’in toplam net girişi ise 41,2 milyar dolara ulaştı. İkinci sırada yer alan Fidelity’nin FBTC fonu, 108,04 milyon dolarlık günlük girişle toplamda 11,86 milyar dolarlık net girişe sahip oldu.

Öte yandan Grayscale’in GBTC ürünü değer kaybetmeye devam ediyor. Son 24 saatte 7,53 milyon dolarlık çıkış kaydeden GBTC’nin toplam çıkışı 22,69 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin fiyatı, ETF’lerdeki güçlü girişlerin etkisiyle son yedi günde %10’dan fazla yükseldi. Haberin yazıldığı an itibarıyla BTC ortalama 94.366 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi ise %16 artışla 35,7 milyar dolara çıktı. Bloomberg’ün kıdemli analisti Eric Balchunas konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“ETF’ler tam anlamıyla Bitcoin sarhoşu.”

Analiste göre bu hızlı hareketin arkasında, Wall Street’in vadeli işlem ve spot piyasa arasındaki farktan yararlandığı “bazis işlemi” stratejisinin geri dönüşü yatıyor olabilir.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin’e Akın Ediyor, Trader’lar Temkinli

Nisan ayında yaşanan dalgalanma yatırımcıları tedirgin etmişti. Nisan’daki 18 işlem gününün 9’u negatif kapandı. Ancak Bitwise’ın Bitcoin Corporations Investor Day etkinliğinde konuşan Michael Saylor, BlackRock’ın IBIT fonunun önümüzdeki on yıl içinde dünyanın en büyük ETF’i olabileceğini söyledi. Şu anda lider olan Vanguard’ın S&P 500 ETF’i (VOO) 593,5 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

BTC ETF girişleri, fiyatın yanı sıra kurumsal yatırımcıların piyasaya ciddi şekilde girdiğine işaret ediyor. Sosyal medyada da Bitcoin’e yönelik algı pozitif yönde artıyor; ETF’ler, Bitcoin’in kurumsal dünyada benimsenmesinin arttığının bir kanıtı olarak görülüyor.

Glassnode verilerine göre, kalıcı vadeli işlemlerde açık pozisyon (open interest) 281.000 BTC’ye çıkarak Mart başından bu yana %15,6 artış gösterdi. Bu durum, fiyatlar toparlanırken piyasadaki kaldıraç kullanımının da arttığını işaret ediyor. Öte yandan, artan açık pozisyona rağmen ortalama fonlama oranı -%0,023 seviyesine düştü. Bu da short (düşüş) pozisyonların ağırlık kazandığını gösteriyor. Analistler, bu tablonun olası bir short squeeze (kısa pozisyon patlaması) senaryosu oluşturabileceğini belirtiyor.