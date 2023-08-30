Bloomberg’ün kripto para analistine göre Bitcoin’de bir sonraki boğa sezonu lider kripto para birimi 30.000 dolara yükseldiğinde başlayabilir. Ancak analist, Fed’in parasal sıkılaşma hamlelerinin Bitcoin’de boğa sezonun başlamasını engelleyebileceğini düşünüyor.

ABD Temyiz Mahkemesi, Grayscale‘ın SEC’e açtığı davada Grayscale lehine karar vermesinin ardından kripto para piyasası yükselişe geçti. Bitcoin bu gelişmenin ardından dakikalar içerisinde 2.000 dolar değer kazandı ve 28.000 doların üzerine yükseldi.

Lider kripto para birimi şu anda 27.154 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bloomberg‘ün kıdemli kripto para analisti Mike McGlone ise Bitcoin’de bir sonraki boğa sezonunun 30.000 dolar seviyesinde başlayabileceğine inanıyor.

Bitcoin’de Boğa Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Bloomberg’ün kripto para analisti Mike McGlone, kısa bir süre önce yaptığı Twitter paylaşımında Bitcoin’de 30.000 dolar seviyesinin yeni 12.000 dolar desteği olabileceğini iddia etti.

Mike McGlone, 30.000 dolar seviyesinin Bitcoin için yeni bir destek noktası olabileceğini düşünüyor. Mike McGlone bu seviyenin 2020 yılındaki düşüş trendi sırasında boğa sezonu sinyali veren 12.000 dolar seviyesinin yerini alabileceğini ifade etti.

Bu nedenle Mike McGlone, Bitcoin’de bir sonraki boğa sezonunun lider kripto para biriminin 30.000 dolara seviyesinde başlayabileceğini öngörüyor.

Bloomberg‘ün kripto para analisti Mike McGlone yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yeniden 30.000 doların üzerine çıkılması, 2020’de 12.000 dolar civarındaki benzer bir modele benzer şekilde yeni bir boğa sezonuna işaret edecektir.

2020 yılında Bitcoin için 12 bin dolar seviyesi, lider kripto para biriminin 69 bin dolarla yeni rekor fiyat seviyesine yükselmesinde kritik öneme sahipti. Mike McGlone şimdi de 30.000 dolar seviyesinin Bitcoin’de benzer bir işlev göreceğini düşünüyor.

Bu olasılığı kabul eden Mike McGlone, 2020’ye kıyasla önemli bir farka dikkat çekti.

Bitcoin’de Boğa Sezonunun Önündeki Olumsuz Faktörler

Mike McGlone bu senaryonun bankacılık düzenleyicilerinin parasal sıkılaşma önlemlerini arttırması durumunda işleri tersine çevireceğini ifade etti.

Mike McGlone ayrıca spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanma olasılığına da dikkat çekti. Olası bir olayın Bitcoin fiyatı üzerinde etki yaratması beklenirken Mike McGlone, ABD merkez bankası Fed’in hamlelerinin Bitcoin’deki boğa sezonunun önünde bir engel olduğunu ifade etti.

Zira Mike McGlone’a göre her ne kadar ABD ekonomisi küçülmeye gidiyor gibi görünse de Fed, parasal sıkılaşma hamlelerine devam ediyor.

Bloomberg’ün kıdemli kripto para analisti Mike McGlone ayrıca Bitcoin’in performansını S&P 500 ile karşılaştırdı. S&P 500’deki %1’lik büyümeye kıyasla Bitcoin’in yılın üçüncü çeyreğinde %10 gerilediğini ifade etti. McGlone konuyla ilgili olarak “Bitcoin, resesyon için normal olan hisse senetlerindeki düşüşü öngörüyor olabilir” ifadelerini kullandı.