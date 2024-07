Sert bir düzeltme geçiren Bitcoin piyasasında boğa devam ediyor mu?

Bitcoin, yılın ilk aylarında ABD’de spot borsa yatırım fonlarının (ETF) işleme açılmasının ardından erken bir ralliye başladı. Kripto para mart ayında 73.500 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Birkaç haftadır yavaş bir düşüş trendinde olan BTC, 5 Temmuz’da ise 53 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin, hafta sonu itibarıyla bir miktar toparlanda ve yeniden 56 bin doların üzerine yükseldi. Yine de Bitcoin boğa piyasasının son bulup bulmadığı sorusu, uzmanlar ve topluluk tarafından tartışılmaya başlandı.

Kripto para teknik analisti Titan of Crypto, Bitcoin’in boğa piyasasında olup olmadığını tespit etmek için değerlendirilmesi gereken tek göstergenin Fibonacci seviyeleri olduğunu düşünüyor.

Analiste göre BTC, haftalık grafikte yüzde 38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde kapattığı sürece boğa piyasası devam edecek. Söz konusu seviye, mevcut durumda yaklaşık 56 bin dolara denk geliyor.

Titan of Crypto, “Bitcoin boğa piyasası hala devam ediyor,” yorumunda bulundu.

#Bitcoin Bull Market is still ON. 📸

Here is the only metric you need to monitor to know if #BTC is still in a bull market or not:

👉 The 38.2% Fibonacci retracement level.

As long as price closes above it, bull market is still on. pic.twitter.com/eLF7C9EblE

— Titan of Crypto (@Washigorira) July 5, 2024