ByBit’e göre Bitcoin boğa piyasası 2025’e uzayabilir.

Bitcoin, mart ayında spot BTC ETF’lerin etkisiyle 73.500 dolara yükselerek rekor kırdı. Sonraki aylarda sakin bir düşüş trendinde olan Bitcoin, temmuz ayında yeniden hareketlendi.

Başarısız Trump suikasti sonrası fırlayan BTC, geçtiğimiz hafta küresel finans piyasalarında yaşanan düzeltmeyle 50 bin doların altına geriledi. Sonraki on gün boyunca yavaş yavaş yükselen BTC, 14 Ağustos’ta yeniden 60 bin doları geçti.

Bitcoin’in karmaşık fiyat hareketi, piyasa katılımcılarını boğa piyasasının geçerliliğini sorgulamasına yol açtı. ByBit’e göre, BTC boğa piyasasının bitmesine daha çok var.

Bitcoin Ne Zaman Rekor Kıracak?

Kripto türev platformu ByBit, yeni raporunda Bitcoin piyasasının mevcut durumuna ışık tuttu. ByBit, güncel boğa döngüsünü önceki döngüler ile kıyasladı.

ByBit, Bitcoin’in dipten tepeye çıkma oranının mevcut durumda 3,5 olduğuna dikkat çekti. Bu oran önceki döngülerde 20 civarındaydı.

Bitcoin, buna dayalı olarak 350 gün sonra tepe yapabilir. Bu da zirvenin 2025’in üçüncü çeyreğinde görülmesi anlamına geliyor.

ByBit’ten Nathan Thompson, boğa döngülerinin yapısını şöyle açıkladı:

İlk olarak döngünün başında spot BTC fiyatı, dip yaptığı noktadan önceki döngüdeki rekor seviyeye yükseliyor. İkinci aşamada ise önceki rekoru geçip fiyat keşfine başlıyor.

Thompson, Bitcoin’in tarihsel verilere göre mevcut durumda ikinci aşamada olduğunu öne sürdü.

Mevcut döngüde en yüksek 73.500 doları gören Bitcoin, önceki döngüde 69 bin dolarda rekor kırmıştı.