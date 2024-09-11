CryptoQuant’a göre, borsalardaki stablecoin rezervinin büyümesi bu faktörlerden biri.

Bitcoin ağustos başında 50 bin doların altına çakıldı. Sonraki haftalarda toparlayan BTC, eylül başında ise 53 bin doların altına geriledi. Eylül ayı Bitcoin için tarihsel olarak kötü geçiyor.

Ancak Bitcoin, belirli faktörlere göre boğa piyasasına henüz yeni başlıyor. Gelin bu faktörlere göz atalım.

Borsalardaki BTC Miktarı Azalıyor

CryptoQuant’a göre borsalar tutulan Bitcoin miktarı düşüyor. Borsalardan yatırılan BTC sayısı, çekilen miktarın çoğunlukla gerisinde kalıyor.

Bu durum yatırımcıların yakında BTC satma niyeti taşımadığını gösteriyor ve fiyat için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. BTC, tarihsel verilere göre borsalardan yüklü çıkışlar yaşandığında yükselme eğilimi gösteriyor.

Yukarıdaki grafik son dört yıl içindeki bu türden örnekleri gösteriyor. Borsaların BTC rezervi 2020’de yavaş yavaş azaldı ve kripto para yıl sonunda fiyat rekoru kırdı.

Benzer bir durum 2023’te de yaşandı, ancak Bitcoin bir sonraki yıl mart ayında fiyat rekoru kırdı. Yani borsalardaki BTC sayısı azalınca fiyatın tepe yapması, bir buçuk yılı bulabilir.

Stablecoin Rezervi Büyüdü

CryptoQuant, borsaların büyüyen stablecoin rezervine de dikkat çekti. Bitcoin 9 Eylül’de 4 bin dolar fırlamadan önce borsalara 300 milyon dolar değerinde stablecoin girmişti. Stablecoin’ler borsalarda kripto para satın almanın en kolay yolunu temsil ediyor.

“Borsaların stablecoin rezervi artıyor, yani yatırımcılar alım yapmaya hazırlanıyor. Stablecoin’ler kenarda tutulan ve kullanıma hazır sermayeyi temsil eder. Yatırılan stablecoin sayısının artması güçlü bir alım sinyali.”