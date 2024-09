Bitcoin, son altı aydır olduğu gibi güç kaybetmeye devam ediyor. Ancak analistler boğa piyasasının sürdüğünü düşünüyor.

Kripto yatırımcısı ve analist Daan Crypto Trades, Bitcoin’in halving öncesi rekor kırdığına fakat o zamandan beri durgunlaştığına dikkat çekti. Analist, güncel döngünün öncekilere benzemediğini öne sürdü.

Yine de BTC, hala önceki döngülerde olacağından daha yüksekte seyrediyor. Analist, şöyle açıkladı:

Bitcoin, fiyat rekoru kırdığından beri yüzde 25,6 düştü. Bu, geçmiş döngülere kıyasla epey düşük bir oran.

#Bitcoin This cycle is like no other.

Price made a new all time high before the halving and has stalled since.

Technically, it's still ahead of where previous cycles would be relative to the previous cycle highs.

That's why I feel like these past 6+ months are not that odd. pic.twitter.com/m5SqsOtdUq

— Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 8, 2024