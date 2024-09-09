Bitcoin, son altı aydır olduğu gibi güç kaybetmeye devam ediyor. Ancak analistler boğa piyasasının sürdüğünü düşünüyor.

Kripto yatırımcısı ve analist Daan Crypto Trades, Bitcoin’in halving öncesi rekor kırdığına fakat o zamandan beri durgunlaştığına dikkat çekti. Analist, güncel döngünün öncekilere benzemediğini öne sürdü.

Yine de BTC, hala önceki döngülerde olacağından daha yüksekte seyrediyor. Analist, şöyle açıkladı:

Bu nedenle son altı ayın o kadar garip geçtiğini düşünmüyorum.

Bitcoin, fiyat rekoru kırdığından beri yüzde 25,6 düştü. Bu, geçmiş döngülere kıyasla epey düşük bir oran.

#Bitcoin This cycle is like no other. Price made a new all time high before the halving and has stalled since. Technically, it's still ahead of where previous cycles would be relative to the previous cycle highs. That's why I feel like these past 6+ months are not that odd. pic.twitter.com/m5SqsOtdUq — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 8, 2024

Paniğe Gerek Yok

WeRate Kurucu Ortağı Quinten Francois, güncel döngüyü önceki iki döngü ile kıyasladı. Francois, “Panik yapmayın ve büyük resme bakın,” dedi.

2017 ve 2021 boğa piyasalarının fiyat grafiği, güncel döngü ile bire bir uyuyor. Kurucu ortak, BTC’nin şu anda tam da olması gerektiği yerde olduğunu ve boğa piyasasının önümüzdeki 12 ay boyunca devam edeceğini belirtti.

Bitgrow Lab Kurucu Ortağı Vivek Sen de benzer bir grafik yayınladı ve BTC’nin bulunduğu yerin doğruluğuna dikkat çekti. Sen’in paylaştığı grafiğe göre Bitcoin, boğa piyasasının ikinci ayağında 350 bin dolara kadar yükselebilir.

Dahası, madenciler de düzeltme sonrası yeniden birikim yapmaya başladı. Bu da döngüde olması gereken yer olduğumuzun bir başka işareti.

Analist Rekt Capital, 2024’ün geri kalanı için çok daha olumlu bir tablo çizdi. Bitcoin, önceki halving yılları olan 2016 ve 2020’de ekim, kasım ve aralık dahil üç ay boyunca aralıksız yükseldi.