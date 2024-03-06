Bitcoin, analistlere göre 170 bin dolara kadar yükselebilecek bir “canavar.”

Anonim analist Titan of Crypto, BTC’nin mevcut döngüde nerede zirve yapabileceğine ilişkin görüşlerini aktardı. Analistin tarihsel Fibonacci seviyelerine dayalı iki mütevazı tahmini var.

Bitcoin’in geçmiş fiyat döngülerine Fibonacci uzatma seviyelerini uygulayan analist, kripto paranın ilk ve ikinci döngüde yüzde 227,20 ile yüzde 241,40 seviyeleri arasında tepe yaptığını açıkladı.

Üçüncü döngüde ise zirve yüzde 141,40 ve yüzde 161,80 Fibonacci uzatma seviyeleri aralığında görüldü.

Geçmiş döngüleri baz alan analist, mevcut döngü için iki zirve hedefi belirledi. Daha tutucu olan tahmine göre Bitcoin, 103 bin ile 127.500 dolar aralığında tepe yapabilir. BTC fiyatı, diğer tahmine göre ise 172.500 dolara kadar yükselebilir.

Titan of Crypto, Bitcoin piyasasındaki mevcut olumlu havanın etkisiyle zirvenin tahminleri de geçebileceğini ekledi.

Analist, uzun vadeli Bitcoin fiyatın tahmini yapmak için logaritmik ölçüleri kullanan Power-Law Corridor göstergesini de inceledi. BTC, şu anda bu göstergenin mavi çizgisine doğru ilerliyor. BTC bu çizgiyi aşarsa, tam manasıyla uçuşa geçebilir.

Bitcoin, CoinMarketCap verilerine göre geçtiğimiz saatlerde 69.170 dolara yükselerek rekor tazeledi. Hemen ardından düzeltme geçiren BTC, haber yayın saati itibarıyla 66.800 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’e gösterilen ilgi, özellikle spot ETF’lerin onaylanmasının ardından astronomik bir artış gösterdi. BlackRock’ın ETF’si IBIT’in yönettiği varlıkların değeri şimdiden 10 milyar doları aştı.