Tarihsel veri ve trendler, Bitcoin için olumlu bir tablo çiziyor. Bazı zincir üstü göstergeler ise “BTC yakında yükselmeyecek” diyor.

Bitcoin son yedi günü oldukça güçlü bir performans ile geçirdi. Kripto para, birkaç kez reddedildiği 65.200 doları geçti. BTC haber yayın saati itibarıyla bu seviyenin altında seyrediyor, ancak değer artışı (yakın zamanda olmasa bile) devam edebilir.

Bitfinex’in yeni raporuna göre spot piyasadaki durgunluk, ilginin söndüğüne ve Bitcoin’in piyasa koşullarına dayalı adil değerine yaklaşıyor olabileceğine işaret ediyor. BTC’nin yeniden yükselmek için bir tetikleyiciye ihtiyacı var.

Tarihin En İyi Eylül Ayı

BTC, yılın dördüncü çeyreğine 50 bin dolar ile 68 bin dolar arasındaki konsolidasyon bölgesinde başladı. Bu türden konsolidasyon, halving yıllarında sık sık görülüyor.

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Bitcoin, geçtiğimiz ay tarihinin en iyi eylül ayını geçirdi. En büyük kripto para, ayı yüzde 7’den fazla değer artışıyla kapattı. BTC, 6 Eylül’de 52.756 dolara kadar geriledi. Ayın sonlarında ise 66.500 doları test etti.

Kripto para, şu anda 62.750 dolara denk gelen kısa vadeli yatırımcıların gerçekleşen fiyatı (STHRP) gibi kilit zincir üstü seviyelerin üzerinde seyrediyor. Bitfinex’e göre bu destek, boğa trendinin sürmesi için kritik öneme sahip.

Tarihsel veriler, BTC’nin 2024 sonu veya 2025 başında rekor kırabileceğine işaret ediyor. Bitfinex’e göre, güncel döngüdeki piyasa dinamikleri ve yatırımcı duyarlılığı, önceki döngüler ile benzerlik gösteriyor.

Tarihsel veri ve trendler olumlu bir tablo çizerken, BTC’nin yakın zamanda rekor kırmayacağını söyleyen zincir üstü göstergeler de bulunuyor.

Tehlike İşaretleri

Spot piyasasında boğa trendleri sırasında görülen ve BTC’ye alım baskısı uygulayan saldırganlık, piyasada şu anda mevcut değil. Diğer yandan, vadeli ve sürekli vadeli piyasasında açık pozisyon değeri (OI) artıyor. Bu durum, piyasadaki kaldıraç kullanımının arttığını ortaya koyuyor.

Bitcoin OI değeri, tarihte altıncı kez 35,35 milyar dolara yükseldi. Analistler bu nedenle fiyatın fazla yükselmiş olabileceğinden ve yakında düzeltmeye başlayabileceğinden endişe ediyor.

Bu örüntü endişe verici. Geçmişte hep fiyat düzeltmeleri öncesinde görüldü. Yani piyasa dinamiklerinde bir başka kritik dönüm noktasına yaklaşıyor olabiliriz.