Jack Dorsey, 9 Mayıs’ta Pirate Wires muhabiri Mike Solana’ya verdiği röportajda Bitcoin’in gelecekteki fiyatına ilişkin tahminlerde bulundu.

Dorsey röportajda Bitcoin’in 2030 yılına kadar en az 1 milyon dolara yükselmesini beklediğini söyledi. Jack Dorsey, Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşma ve bu seviyeyi aşma potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyor.

Bitcoin’in Gerçek Değeri

Jack Dorsey, Bitcoin’in en büyüleyici yönünün fiyatının değil, işbirliğine dayalı ekosisteminin olduğunu söyledi. Dorsey’e göre bu nedenle bireyler, ağa katkıda bulunmaya teşvik ediliyor. Twitter’ın kurucu ortağı, Bitcoin ile iş, ödeme veya yatırım yoluyla tanışan herkesin ağın gelişimine katkıda bulunduğunu ve sonuç olarak BTC fiyatının yükseldiğini söyledi.

Jack Dorsey’e göre Bitcoin’in bu yönü, onu bir finansal varlıktan çok daha fazlası haline getiriyor. Ona göre Bitcoin, değerli öğretiler sağlayan zorlayıcı bir ekosistemi ve hareketi temsil ediyor.

Jack Dorsey geçmişte yaptığı açıklamalarda da Bitcoin’in toplum üzerindeki etkisine dair vizyonunu dile getirmiş ve Bitcoin’in “dünya barışına” ve “enerji bolluğuna” katkıda bulunabileceğini ileri sürmüştü.

Jack Dorsey BlueSky’dan Ayrıldı

Şu anda finansal hizmetler şirketi Block’ta CEO’luk görevini yürüten Jack Dorsey, 2019 yılında başlatılan Twitter alternatifi BlueSky’ın yönetim kurulundan ayrılmasına dair açıklamalarda bulundu.

BlueSky tarafından 5 Mayıs’ta yayınlanan açıklamada, Jack Dorsey’in projeden ayrıldığı resmi olarak doğrulandı. BlueSky, yeni bir yönetim kurulu üyesi arayışında olduklarını bildirdi ve projenin başlatılması ve finansa edilmesi gibi konulardaki çabaları nedeniyle Jack Dorsey’e teşekkür etti.

Jack Dorsey, BlueSky’ın Twitter’ın yaptığı tüm hataları tekrarladığını ve gerçek anlamda merkezsizlikten yoksun olduğuna dair endişelerini dile getirdi. Jack Dorsey, BlueSky’ın başlangıçta merkezsiz açık kaynak kodlu bir protokol olarak başlatıldığını ancak bu yoldan saparak geleneksel şirket yapısına kaydığını söyledi.

Başlangıçta Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının karşı karşıya olduğu sansür riskini azalmak için geliştirilen BlueSky, zaman içerisinde kurumsal bir şirkete dönüştü. Jack Dorsey, bu dönüşümün şirketin başlangıçtaki vizyonuyla çeliştiğini söyledi:

Merkeziyetsizlik ve açık kaynak kodlu bir protokol çerçevesinde istediğimiz ger şey, bir anda risk sermayesi yatırımları ve yönetim kurulu olan bir şirkete dönüştü. Benim hayal ettiğim şey bu değildi. Geliştirilmesine yardımcı olmak istediğim şey bu değildi.

Sonuç olarak Jack Dorsey, BlueSky’ın yönetim kurulundan ayrıldı ve BlueSky hesabını sildi. Dorsey, anonimliği ve kurumsal ya da merkezi otoriteden arınmış açık protokolü ile Nostr’ın vizyonuyla daha çok örtüştüğünü söyledi.