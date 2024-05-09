Son 24 saatlik süreçte Bitcoin balinaları 15.121 BTC satın aldı ve böylelikle balinaların Bitcoin rezervleri son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin balinalarının yeniden Bitcoin biriktirmeye başlaması, piyasanın yeniden birikim aşamasına girdiği şeklinde yorumlanıyor.

Kripto para analitik platformu Santiment’in verileri, içerisinde 1.000 ile 10.000 arasında BTC bulunan yatırımcıların son 24 saatte 941 milyon dolar değerinde BTC biriktirdiğini gösteriyor.

Bitcoin Balinaları BTC Biriktiriyor

Son 24 saatlik zaman diliminde bitcoin balinaları, 15.121 BTC satın aldı ve böylelikle balinaların sahip olduğu BTC miktarı son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Santiment’e göre bu gelişme, balinaların Bitcoin’e duyduğu güveni gösteriyor.

Balinaların bir kez daha Bitcoin biriktirmeye başlaması, haftalardır devam eden kâr satışlarının ardından geldi. Nisan ayı sonlarında zincir üstü analistler, Bitcoin balinaları ağırlıklı olmak üzere merkezi borsalara gönderilen girişlerde artış yaşandığını bildirmişti. Bu, Bitcoin’in 60.000 doları aşamasıyla yatırımcıların kârlılığının artmasının ardından geldi.

Son günlerde lider kripto para birimi Bitcoin 60.000 dolar ile 64.000 aralığında işlem görüyor. Bazı yatırımcılar, Bitcoin’in geride bıraktığımız haftalarda yaşanan çöküşler sırasında dip seviyelere gerilediğini düşünüyor ve mevcut seviyeleri boğa sezonunun devam edeceği beklentisiyle satın alma fırsatı olarak değerlendiriyor.

Santiment’in analizi, diğer analistler tarafından paylaşılan verilerle örtüşüyor. CryptoQuant’a göre geride bıraktığımız hafta balinalar 24 saat içerisinde 2,8 milyar doları aşkın değerde 47.000 BTC satın aldı. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, bu gelişmenin Bitcoin için yeni bir döneme işaret ettiğini söyledi.

Popüler Bitcoin analisti Willy Woo da kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda yatırımcıların yeniden BTC biriktirmeye başladığını ifade etti. Ancak Woo, trendin tersine döndüğünün tam olarak teyit edilebilmesinin bir hafta sürebileceğini belirtti.

Bitfinex analistleri de bu hafta başında zincir üstü verilerin Bitcoin’deki satış baskının azaldığını gösterdiğini paylaştı ve yakın zamanda piyasanın yeniden toparlanmaya başlayabileceğini söyledi.

Öte yandan ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri de geride bıraktığımız haftaya kıyasla olumlu bir seyir içerisinde. Spot Bitcoin ETF’leri geride bıraktığımız hafta yalnızca bir gün pozitif sermaye girişi yaşarken bu hafta ise iki gün pozitif sermaye girişi gerçekleşti.

Bitcoin balinalarının yeniden BTC biriktirmeye başlaması, boğa sezonu öncesi yeniden birikim aşamasının başlangıcı şeklinde yorumlanıyor.