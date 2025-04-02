Bireysel yatırımcılar panikle satış yaparken, büyük yatırımcılar Bitcoin toplamaya devam ediyor. Son beş haftada balinaların BTC varlıkları yüzde 2,6 arttı.

Bitcoin balinaları, ellerindeki varlıkları artırmayı sürdürüyor. 1.000 ile 10.000 BTC arasında bakiyeye sahip cüzdan sayısı 1.993’e ulaşarak Aralık 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Balina Birikimi Aylardır Zirvede

Piyasa analiz platformu Santiment’e göre, balina cüzdanlarının artışı, kurumsal yatırımcıların ve yüksek net değerli bireylerin Bitcoin’e olan güveninin arttığını gösteriyor. Büyük yatırımcıların cüzdan sayısı son beş haftada yüzde 2,6 oranında yükseldi.

Bitcoin, 2025 yılı boyunca ciddi dalgalanmalar yaşadı. 20 Ocak’ta 109.225 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan BTC, ardından yüzde 20’lik bir düzeltme yaşadı.

Yılın ilk çeyreği, Bitcoin’in 2019’dan bu yana en kötü performans gösterdiği dönem oldu ve fiyatlar zirveden yüzde 25 geriledi. BTC, son haftalarda yukarı yönlü ivme kazanmakta zorlanırken, haberin yazımı zamanı itibarıyla 83.770 dolardan işlem görerek son 24 saatte yüzde 1,9’luk bir artış kaydetti.

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Bitcoin balinalarının hareketlerini takip etmek kritik önem taşıyor çünkü büyük pozisyonlar fiyat dalgalanmalarını doğrudan etkileyebilir. Balina adreslerindeki artış, genellikle piyasada güvenin arttığını gösterir. Santiment’e göre, şu anda balina cüzdanlarının aylardır en yüksek seviyeye ulaşmış olması, piyasadaki belirsizliğe rağmen büyük yatırımcıların olası bir yükseliş hareketine hazırlandığını işaret ediyor olabilir.

Kısa Vadeli Yatırımcılar Baskı Altında

Öte yandan, kısa vadeli yatırımcılar (STH’ler) zor günler geçiriyor. CryptoQuant analisti Darkfost’un yaptığı son analiz, Kısa Vadeli Yatırımcı Harcama Kâr Oranı’nın (SOPR) iki aydan uzun süredir 1.0’ın altında kaldığını ortaya koydu.

Bu trend, yatırımcıların piyasadaki belirsizlik nedeniyle Bitcoin’lerini satmaya başladığını gösteren bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Diğer yandan, Bitwise CIO’su Matt Hougan, mevcut durumun Bitcoin almak için tarihin en iyi zamanı olduğunu savunuyor. 2025’te Bitcoin fiyatlarını destekleyecek beş önemli faktörü sıralayan Hougan, bunlar arasında yükseliş sinyali veren teknik formasyonlar, Mart ayında Trump’ın gümrük vergisi değişikliği, spot Bitcoin ETF’lerine olan ilginin artışı, sosyal medyada BTC’ye yönelik olumlu duyarlılık ve Beyaz Saray’ın altın satıp Bitcoin almayı değerlendirdiğine dair haberleri gösterdi.