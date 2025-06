Bitcoin (BTC), 110.000 dolara yaklaşırken dikkat çekici bir durum yaşanıyor: balinalar satış yapmıyor. ABD’den gelen yumuşak enflasyon verileri ve düşmesi beklenen faiz oranları, Bitcoin’in bir sonraki yükselişi için güçlü bir zemin hazırlıyor.

Balinalar ATH Öncesi Pozisyonlarını Koruyor

Bitcoin şu anda 107.865 dolar seviyelerinde işlem görürken, geçtiğimiz saatlerde kısa süreliğine 110.000 doları aşmayı başardı. Ancak 111.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) sadece %2,82 uzakta olunmasına rağmen, balina cüzdanlarında ciddi bir satış aktivitesi gözlemlenmiyor.

Bitcoin – Near All-Time Highs but No Profit-Taking “Whales show no intention of taking profits at this price level and are likely to wait for higher prices, where significant market overheating and a bubble form, before making their moves.” – By @DanCoinInvestor pic.twitter.com/W5PtrHo0Q5 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 11, 2025

CryptoQuant verilerine göre:

“Balinalar mevcut fiyat seviyelerinde kâr almayı düşünmüyor. Büyük çaplı satışlar için daha coşkulu ve ‘balon’ benzeri piyasa koşullarını bekliyorlar.”

Bu tutum, Bitcoin’in henüz zirveye ulaşmadığı ve daha yüksek seviyelerin beklendiği anlamına geliyor.

Borsalara Girişlerde Düşüş: Satış Baskısı Yok

Özellikle Binance gibi büyük borsalara yapılan BTC girişleri genellikle satış niyetiyle yapılır. Ancak CryptoQuant analisti Darkfost’a göre, 11 Haziran itibarıyla balina girişleri yalnızca 3 milyar dolar seviyesinde, bu da hâlâ 2024 başındaki 5,3 milyar doların ve önceki döngülerdeki 8,45 milyar doların oldukça altında.

A strong bullish signal from Binance whales! “Today, however, inflows are just around $3 billion and are continuing to decline, suggesting that these whales prefer to keep holding.” – By @Darkfost_Coc Full analysis ⤵️https://t.co/T1FlLnM4nK pic.twitter.com/O3XrqhAyEc — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 11, 2025

Bu da gösteriyor ki:

Balinalar satış yapmıyor,

Fiyat artışı beklentisi devam ediyor,

Kurumsal yatırımcılar tarafında da iyimserlik sürüyor,

ABD Enflasyonu Düşüyor, Faiz İndirimi Kapıda

ABD’de açıklanan Mayıs 2025 TÜFE verileri, enflasyonun yavaşladığını gösterdi:

Manşet TÜFE: %0,1 (beklenti %0,2)

Çekirdek TÜFE: %0,1 (beklenti %0,3)

Bu veriler sonrası, CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar Eylül ve Aralık aylarında iki faiz indirimi bekliyor. Düşük faiz ortamı, riskli varlıklar için olumlu ve Bitcoin için yükseliş potansiyelini destekliyor.

Golden Cross Sinyali: Teknik Olarak Yükseliş Onaylandı

Teknik analiz tarafında da görünüm olumlu. Haftalık grafikte Golden Cross formasyonu oluştu. 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalamayı yukarı yönde kesti. Bu genellikle uzun vadeli yükseliş trendi sinyalidir.

Analist Jelle, son kırılımın ardından fiyatın yeniden test sürecinden geçtiğini ve bir yükselişin eşiğinde olduğunu belirtti.

BOJ ve FED Öncesi Dikkatler Makroya Çevrildi

BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) önümüzdeki hafta parasal genişlemeyi yeniden başlatması durumunda risk varlıklarında sert bir yükseliş bekliyor. Bu senaryo, Bitcoin’i de doğrudan etkileyebilir.

I don’t think ordinary Japanese plebes would agree. If the BOJ delays QT, and restarts selected QE at its June meeting risk assets are going to fly. LFG $BTC pic.twitter.com/ET08M6tWeS — Arthur Hayes (@CryptoHayes) June 10, 2025

Sonuç olarak balinalar satış yapmıyor, borsalara BTC akışı düşük. Enflasyon düşüyor, faiz indirimleri ufukta. Golden Cross teknik sinyali yükselişi destekliyor. Makro koşullar ve piyasa duyarlılığı, yeni bir ralliye zemin hazırlıyor.

Ethereum ve altcoinlerde volatilite sürse de, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmeye oldukça yakın. Sıradaki hedef: 111.000 dolar ve ötesi olabilir.