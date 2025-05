Farklı piyasa aktörleri Bitcoin biriktirirken madenciler satışa geçti. Peki, BTC için sırada ne var?

Bitcoin, yaklaşık 1,5 ay önce 75 bin doların altına düşerek yatırımcıları tedirgin etmişti. O dönemde boğa sezonunun sona erdiği yönündeki yorumlar artarken, son günlerde yaşanan yükselişle tablo tersine döndü.

Dün itibarıyla fiyat 30.000 dolar artış gösterdi ve ocak ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca yüzde 2 uzağına kadar geldi. Her ne kadar bugün bir miktar geri çekilme yaşansa da, piyasada yeni bir zirvenin yakın olduğuna dair güçlü sinyaller mevcut.

Many whales are accumulating $BTC! bc1qcp withdrew another 1,350 $BTC($141.91M) from #Binance 8 hours ago and currently holds 20,723 $BTC($2.19B). bc1qpu (linked to Abraxas Capital) withdrew 675 $BTC($71.03M) from #Kraken 7 hours ago and currently holds 1,797 $BTC($190.11M). A… pic.twitter.com/Jccvs4xhvK — Lookonchain (@lookonchain) May 20, 2025

Kurumsal Alımlar Artıyor

Fiyat artışının temelinde büyük alımlar yer alıyor. Lookonchain’in verilerine göre, son günlerde birçok balina Bitcoin toplamaya başladı. Toplam alım hacmi 250 milyon doları geçti.

En dikkat çeken alımlardan biri, Michael Saylor’un liderliğindeki MicroStrategy tarafından yapıldı. NASDAQ’ta işlem gören şirket, 750 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Japonya merkezli Metaplanet ise 1.000’den fazla BTC satın alarak 104 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Accumulation is now visible across nearly the entire wallet spectrum. Even <1 $BTC holders have flipped from distribution to light accumulation (~0.55), joining larger cohorts like 100–1K (~0.9) and 1K–10K #BTC (~0.85). Only 1–10 #BTC remain net sellers. pic.twitter.com/C4C9ZLlwNs — glassnode (@glassnode) May 19, 2025

ETF Girişleri Güçlü Seyrediyor

Kurumsal ilginin bir diğer göstergesi ise ETF’lere yönelik para girişleri oldu. 14 Nisan’dan bu yana geçen 25 işlem gününde yalnızca 4 gün negatif giriş kaydedildi. Farside verilerine göre, 1 Mayıs’tan bu yana net giriş miktarı 3,3 milyar doları aştı.

Glassnode’un analizine göre yalnızca büyük yatırımcılar değil, bireysel cüzdanlar da son dönemde Bitcoin biriktiriyor. Bu da piyasada genel bir alım yönelimi olduğunu gösteriyor.

Piyasa Duyarlılığı Pozitif

Olumlu sinyaller yalnızca alımlarla sınırlı değil. Bitcoin’in borsalardan çekilmesi, yatırımcıların varlıklarını uzun vadeli saklama eğiliminde olduğunu gösteriyor. MVRV oranı ise hâlâ zirve seviyelerin oldukça altında. Bu da yükseliş için hâlâ alan olduğunu ortaya koyuyor.

Miners sold over 2,400 #Bitcoin $BTC in the last 24 hours, valued at roughly $252 million! pic.twitter.com/ZritGe3cw9 — Ali (@ali_charts) May 19, 2025

Riskler de Devrede

Yükseliş ortamında dikkat edilmesi gereken bazı riskler de bulunuyor. Teknik analizde önemli bir gösterge olan RSI, günlük ölçekte “aşırı alım” bölgesine girdi. Analist Ali Martinez’e göre bu durum kısa vadeli bir düzeltmeye işaret edebilir.

Bir diğer olumsuz gelişme ise madencilerden geldi. Son 24 saat içinde 250 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştiren madenciler, piyasaya satış baskısı uyguladı. Bu durum, ağın temel taşı olan madencilerin temkinli davrandığını gösteriyor.

