Coinbase’in kurucusu ve CEO’su Brian Armstrong, Bitcoin’in artık tüm dünyanın dikkate alması gereken unsurlardan biri olduğunu belirtti. Brian Armstrong, ABD’nin ve müttefiklerinin Bitcoin’i kullanarak dolarsızlaşma (dedollarisation) karşı kendilerini koruyabilecekleri görüşünde.

Dünyanın ilk ve en büyük kripto para birimi Bitcoin yıllar içerisinde kayda değer bir büyüme yaşadı. Bitcoin tabanlı kredi kartı şirketi Bold’a göre Bitcoin, Aralık ayında dünyanın en büyük 14 para birimi arasına dahil oldu. Bu listede merkez bankası destekli itibari para birimleri ve Bitcoin dışında herhangi bir varlık yer almıyor.

CEIC ve CoinGecko’nun verileri 19 Kasım 2023 tarihinde Bitcoin’in piyasa değerinin 735 milyar dolar olduğunu gösteriyordu. Bu da Bitcoin’i en büyük para birimleri arasında 14. sıraya yerleştiriyordu. Ancak son 1 aylık zaman diliminde Bitcoin’in piyasa değeri yaklaşık 100 milyar dolarlık artış yaşadı ve 835 milyar dolar bandına ulaştı. Sonuç olarak Bitcoin’in son bir aylık zaman diliminde en büyük para birimleri arasında İsviçre frangını geçerek 13. sıraya yerleşti.

#Bitcoin is the 14th largest currency in the world. pic.twitter.com/PvKqvYAtjx

— Bold – the ₿itcoin Credit Card (@BoldBitcoin) December 20, 2023