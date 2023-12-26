Coinbase’in kurucusu ve CEO’su Brian Armstrong, Bitcoin’in artık tüm dünyanın dikkate alması gereken unsurlardan biri olduğunu belirtti. Brian Armstrong, ABD’nin ve müttefiklerinin Bitcoin’i kullanarak dolarsızlaşma (dedollarisation) karşı kendilerini koruyabilecekleri görüşünde.

Dünyanın ilk ve en büyük kripto para birimi Bitcoin yıllar içerisinde kayda değer bir büyüme yaşadı. Bitcoin tabanlı kredi kartı şirketi Bold’a göre Bitcoin, Aralık ayında dünyanın en büyük 14 para birimi arasına dahil oldu. Bu listede merkez bankası destekli itibari para birimleri ve Bitcoin dışında herhangi bir varlık yer almıyor.

Bitcoin En Büyük Para Birimleri Arasında 13. Sırada

CEIC ve CoinGecko’nun verileri 19 Kasım 2023 tarihinde Bitcoin’in piyasa değerinin 735 milyar dolar olduğunu gösteriyordu. Bu da Bitcoin’i en büyük para birimleri arasında 14. sıraya yerleştiriyordu. Ancak son 1 aylık zaman diliminde Bitcoin’in piyasa değeri yaklaşık 100 milyar dolarlık artış yaşadı ve 835 milyar dolar bandına ulaştı. Sonuç olarak Bitcoin’in son bir aylık zaman diliminde en büyük para birimleri arasında İsviçre frangını geçerek 13. sıraya yerleşti.

#Bitcoin is the 14th largest currency in the world. pic.twitter.com/PvKqvYAtjx — Bold – the ₿itcoin Credit Card (@BoldBitcoin) December 20, 2023

Bitcoin’in önünde, 12. sırada şu anda 903 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Güney Kore wonu yer alıyor. Bununla birlikte Bitcoin’in ilk 10 arasına dahil olabilmesi için ise para birimi 1,116 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan Kanada dolarını geçmesi gerekiyor.

Listenin birinci sırasında ise ABD yer alıyor. ABD dolarının yaklaşık 18 trilyon dolarlık M1 para arzı bulunuyor. Bitcoin bugün 18 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olsaydı BTC fiyatı yaklaşık 919.305 dolar olurdu.

Önde gelen kripto para destekçilerinden Anthony Pompliano kısa bir süre önce CNBC’nin Squawk Box programında yaptığı açıklamada Bitcoin fiyatının 500.000 dolara yükselebilmesi için altının piyasa değerine ulaşması gerektiğini belirtmişti. Ancak bunun için Bitcoin’in önünde uzun bir yol var. Zira Bitcoin’in toplam piyasa değeri gümüşün bile piyasa değerinin yaklaşık yarısı değerinde.

Kripto Varlıklar Para Birimi mi?

Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği kısa bir süre önce “Kripto paralar para birimi midir?” sorusunu ortaya attı. 22 Aralık’ta Science dergisinde yayınlanan araştırma makalesine göre cevap şu şekilde:

Dijital para birimlerinin kullanılmaya başlanması belki de son on yılda parasal ekonomi alanında yaşanan en önemli gelişmedir. Bununla birlikte, bir para biriminin belirleyici rolü bir değişim aracı olarak hizmet etmektir ve kripto para birimleri henüz bu şekilde yaygın olarak benimsenmemiştir.

Öte yandan Geopolitical Monitor’da 10 Kasım’da yayınlanan “Bitcoin ve Küresel Hegemonya” başlıklı bir makalede ise Bitcoin’in büyük bir rezerv para birimi olma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor:

BTC gibi devletsiz kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesi, küresel parasal düzenin yenilenmesi ya da en azından artan bir çeşitlilik için potansiyel bir katalizörü temsil ediyor.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong ise Bitcoin’in ABD doları için tehdit oluşturmadığını düşünüyor. Brian Armstrong’a göre Bitcoin, Batı medeniyetini genişletmenin, ABD ve müttefiklerini dolarsızlaşmadan korumanın anahtarı olabilir.