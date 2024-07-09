Kripto para piyasaları, önde gelen bir teknik analiste göre düzeltmeye devam edebilir.

Bitcoin fiyatı, analist Willy Woo’ya göre mevcut düzeltmede hala 47 bin dolara kadar düşebilir. BTC, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde rekor fiyata kıyasla yüzde 36 düşmüş olacak, ki bu oran boğa piyasalarında görülmemiş bir oran değil.

Woo, 8 Temmuz’da X üzerinden paylaştığı gönderisinde piyasaların makro konsolidasyon dönemine girdiğini kabul ederken, düzeltme riskinin sürdüğünü ekledi.

“Sizi korkutmak ve maksimum zarar ettirmek için tasarlanmış derin bir konsolidasyon bu. Daha fazla uzun pozisyonun tasfiye edilmesi için 47 bin dolar olası gözüküyor, fakat birikim de başlamış gibi gözüküyor.”

Bitcoin’de Birikim Dönemi

Woo, düzeltmeye Mt. Gox ve Alman hükümetinin yol açtığı satış baskısının sebep olduğunu düşünüyor. Ancak bu iki faktörden fazlası da var.

Analiste göre Bitcoin madencileri, her halving’den sonra olduğu gibi satış yapmaya devam ediyor. Woo’ya göre madencilerden gelen satış baskısı, hash oranı yükselene kadar devam edecek.

Mayıs ayında rekor kırdıktan sonra yüzde 18 düşen hash oranı, haber yayın saati itibarıyla 600 EH/s ölçülüyor.

Market overview of the current state of #Bitcoin demand and supply. – miners ⛏️

– German govt 🤡

– ETFs 🏦

– Futures 🎲🎰 Punctuated in emojis for ELI5ers. 🧵 — Willy Woo (@woonomic) July 8, 2024

Bitcoin ETF’lerin performansı ise birikim döneminin başladığını ortaya koyuyor. ETF’ler iki gündür net pozitif fon akışı kaydediyor. ETF’lere 8 Temmuz’da yatırılan net değer ise 295 milyon dolar civarı ölçülüyor.

Woo’ya göre piyasadaki kargaşaya vadeli yatırımcıları yol açıyor.

Fiyat kısa pozisyonların devreden çıkmasıyla 77 bin dolara yükselebilir, fakat aşağı yönde de yoğun bir baskı var. Aşağı yönde bir sonraki durak 47 bin dolar.

Woo, Bitcoin’in makro boğa piyasasında geçici bir düşüş dönemi yaşadığını ekledi. Analiste göre bu dönem, birikim için fırsat olabilir.

Son 24 saatte yüzde 0,4 yükselen BTC, haber yayın saati itibarıyla 57.440 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in yükselişi sürdürmek için 58 bin dolar direncini kırması gerek.