Kripto para piyasaları, önde gelen bir teknik analiste göre düzeltmeye devam edebilir.

Bitcoin fiyatı, analist Willy Woo’ya göre mevcut düzeltmede hala 47 bin dolara kadar düşebilir. BTC, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde rekor fiyata kıyasla yüzde 36 düşmüş olacak, ki bu oran boğa piyasalarında görülmemiş bir oran değil.

Woo, 8 Temmuz’da X üzerinden paylaştığı gönderisinde piyasaların makro konsolidasyon dönemine girdiğini kabul ederken, düzeltme riskinin sürdüğünü ekledi.

Woo, düzeltmeye Mt. Gox ve Alman hükümetinin yol açtığı satış baskısının sebep olduğunu düşünüyor. Ancak bu iki faktörden fazlası da var.

Analiste göre Bitcoin madencileri, her halving’den sonra olduğu gibi satış yapmaya devam ediyor. Woo’ya göre madencilerden gelen satış baskısı, hash oranı yükselene kadar devam edecek.

Mayıs ayında rekor kırdıktan sonra yüzde 18 düşen hash oranı, haber yayın saati itibarıyla 600 EH/s ölçülüyor.

Market overview of the current state of #Bitcoin demand and supply.

– miners ⛏️

– German govt 🤡

– ETFs 🏦

– Futures 🎲🎰

Punctuated in emojis for ELI5ers.

🧵

— Willy Woo (@woonomic) July 8, 2024