Konsolide olan Bitcoin, analiste göre yükselmeye devam edecek.

Bitcoin (BTC) fiyatı, yaklaşık bir haftadır 67 bin dolar civarında konsolide oluyor. En büyük kripto para, 25 Temmuz’da kısa süreliğine 63 bin dolar bandına geriledi. Son 24 saatte yüzde 5’e yakın değer kazanan BTC, yeniden 67 bin doların üzerine çıktı.

Bir analiste göre mevcut konsolidasyon dönemini ralli izleyecek. Analist, BTC için altı haneli fiyat seviyelerini hedefliyor.

Bitcoin Hala Yükseliş Trendinde

Yatırımcı ve analist Ted Pillows, 25 Temmuz’da paylaştığı X gönderisinde BTC/USD paritesinin haftalık grafiğini inceledi.

Analist, Bitcoin’in fiyatını baskılayan tüm etkenlere rağmen “olağanüstü bir güç gösterdiğine” dikkat çekti. ABD borsalarındaki düzeltme ve Mt. Gox’un iade süreci, mevcut durumda BTC fiyatına aşağı yönde baskı uyguluyor. BTC, 25 Temmuz’da yüzde 2,5’luk hafif bir düzeltme yaşadı, fakat kısa sürede toparlandı.

Bitcoin’in konsolidasyon döneminde olduğuna değinen Ted Pillows, şöyle açıkladı:

BTC şu anda konsolidasyon bölgesinden sıyrılmaya çalışıyor. BTC, tarihsel olarak hep rekor fiyat seviyesinin altında konsolide oldu, fakat burada uzun süre kalmadı. Fed eylül ayında faiz indirmeye başladığında, BTC ve kripto rallisi de devam edecek.

Bitcoin, ABD’de ocak ayında işleme açılan spot borsa yatırım fonlarının (ETF) etkisiyle mart ayında rekor tazeledi. Kripto para 73.500 dolara kadar yükseldi. BTC, mevcut durumda rekor fiyatın yalnızca yüzde 8,5 aşağısında seyrediyor.

Analist, Bitcoin’in güncel boğa piyasası döngüsünde 180 bin dolara kadar yükselebileceğini düşünüyor. Bitcoin bu seviyeye ulaşabilirse, güncel kura kıyasla yüzde 167 civarı değer kazanmış olacak.