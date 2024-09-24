Bitcoin birkaç gün içinde boğa koşusuna başlayabilir.

Özet:

Bitcoin fiyatı, Fed’in faiz indiriminin ardından 63 bin doları geçti. Uzmanlar yakında boğa piyasasının başlayacağını düşünüyor.

Yükselen açık pozisyon değeri, dalgalanmanın artacağına işaret ediyor.

Ralli Geliyor Mu?

Eylül ayına çalkantılı başlayan Bitcoin (BTC), ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri yüzde 0,5 indirmesiyle yükselmeye başladı. İndirim öncesi 59 bin dolardan işlem gören BTC, haber yayın saati itibarıyla 63 bin doların üzerinde seyrediyor.

Sektördeki birçok katılımcı, yakın gelecekte daha etkileyici bir ralli yaşanacağını düşünüyor. X’te 800 binden fazla takipçisi olan Crypto Rover da bu katılımcılardan biri.

Crypto Rover, Bitcoin boğa piyasasının önümüzdeki 15 gün içinde başlayacağını öne sürdü. Analiste göre halving, boğa piyasasını başlatan etken olacak. Crypto Rover, boğa piyasalarının halving’den genellikle 170 gün sonra başladığını söyledi. Nisan ayında gerçekleşen halving’den beri 158 gün geçti.

KALEO ve Mikybull Crypto da benzer düşüncelere sahip. KALEO, “Güncel döngüde henüz gerçek bir boğa piyasası görmedik,” yorumunda bulundu.

Mikybull Crypto ise Bitcoin grafiğinde oluşan ters baş ve omuzlar formasyonuna dikkat çekti. Bu formasyona göre BTC, 83 bin dolara kadar yükselebilir.

Bitcoin’in açık pozisyon (OI) değeri, dalgalanmanın yakında artacağına işaret ediyor. OI, vadeli ve opsiyon piyasasında açık olan sözleşmelerin parasal değerini ifade ediyor. Bitcoin OI değeri mevcut durumda 18 milyar doları geçiyor.

OI değerinin yükselmesi, fiyatın yakın zamanda dalgalanmaya başlayacağını gösteriyor. Ancak dalgalanma her iki yönde de olabilir.