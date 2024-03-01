Bitcoin fiyatının altı haneye ulaşması, beklenenden çok daha kısa sürebilir.

BTC, yalnızca birkaç günde 10 bin dolardan fazla değer kazandı. Kripto para üç gün önce 51 bin dolarda seyrederken, haber yayın saati itibarıyla 61 bin doların üzerinden işlem görüyor.

Bitcoin’in sıra dışı hareketleri, fiyat tahminlerini de iyileştirdi.

BTC İçin Ufukta 250 Bin Dolar Var

Bitwise CEO’su Hunter Horsley, X’te Bitcoin’in güncel performansını yorumladı.

Bitcoin’in altın ve türevi ürünlerin pazar payını çok daha hızlı çalacağını söyleyen Horsley, şöyle ekledi:

Bitcoin’in 250 bin dolara ulaşması, sektörü yıllardır takip edenlerin beklediğinden çok daha hızlı olacak.

Horsley, bunun nedeni olarak ise spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını gösteriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin ETF’lerini yıllar süren bekleyişin ardından ocak ayında onayladı. Onayın ardından 11 adet ETF işleme açıldı.

Borsa yatırım fonları, bir varlığa yasalarca düzenlenen bir araç ile yatırım yapma imkanı sunuyor. Ayrıca kurumsal yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

Horsley, spot ETF’leri “Bitcoin’in halka arzı” olarak tanımlıyor. CEO’ya göre spot ETF’ler, kripto paranın erişilebilirliğini ve dolayısıyla piyasanın değerini artıracak.

Uzman yatırımcı Peter Brandt de Bitcoin’in güncel boğa piyasasında 200 bin dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

BTC’nin üç günlük grafiğini inceleyen yatırımcı, kripto paranın 15 aylık kanaldan sıyrıldığını tespit etti. Brandt’e göre BTC, 50.500 doların üzerinde kaldığı sürece yükselişi sürdürecek.

Brandt, boğa piyasasının bitiş tarihi olarak ise Ağustos-Eylül 2025’e işaret ediyor.