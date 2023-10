Bitcoin ağının hash oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla birlikte madenciler ise kan ağlıyor.

Bitcoin ağının “beygir gücü” yükselişini sürdürüyor. Bu her ne kadar Bitcoin ağının güvenlik seviyesinin artttığının bir işareti olsa da aynı zamanda madenciler için kötü haber. Çünkü Bitcoin ağında hash oranının artması, ağdaki rekabetin de arttığı anlamına geliyor.

Blockchain.com verilerine göre Bitcoin ağının hash oranı 12 Ekim’de saniyede 447 EH/s ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi. Bitinfocharts’ın 481 EH/s seviyesine işaret ediyor. Ancak her iki veri de Bitcoin ağının hash oranında yeni bir zirve kaydedildiğini gösteriyor.

Bitcoin ağının hash gücü, 2023 yılının başından bu yana %77 oranında yükseldi. Karşılaştırmak gerekirse, Bitcoin’in hash oranı, 2021 yılının Kasım ayındaki boğa sezonunun zirvesine kıyasla ise %170 oranında yükselmiş durumda. Bu da Bitcoin ağında yeni blok çıkarmanın artık her zamankinden çok daha zor olduğu ve rekabetin ciddi şekilde arttığı anlamına geliyor.

Öte yandan Bitcoin ağında birkaç gün içerisinde madencilik zorluğu ayarlaması yapılacak. Beklentiler, Bitcoin’in madencilik zorluğunun %7,4 oranında yükseleceği yönünde. Madencilik zorluğu, madenciler arasındaki rekabetin ölçümlenmesi için kullanılan metriklerden biri ve şu anda 57,3T ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Dolayısıyla Bitcoin madencileri hash oranları, madencilik zorluğu ve kullandıkları enerji fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesi nedeniyle zor durumda.

JPMorgan, Bitcoin’in hash oranının 2024 yılının Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasının ardından %20 oranında düşüş yaşayacağını öngörüyor.

“Not all miners created equal. Miners vary by scale, operating efficiency, access to capital and growth prospects. We believe CLSK, our top pick, offers the best balance of scale, growth potential, power costs, and relative value. MARA is the largest operator but has the highest… pic.twitter.com/Jj3CseRI6M

Yatırımcı Oliver Velez, bu hafta başlarında yaptığı açıklamada ABD’nin toplam hash oranın %40’ını oluşturduğuna dikkat çekti. Velez ayrıca BlackRock’ın Riot Platforms, Marathon Digital, Cipher Mining, Hut 8 ve Terawulf gibi en büyük Bitcoin madencilik şirketlerinden bazılarına yatırım yaptığının altını çizdi. BlackRock, geride bıraktığımız yılın Aralık ayında iflas eden Bitcoin madencisi Core Scientific’e de kredi vermişti. Oliver Velez konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ABD’nin hashrate savaşını kazanmak için uğraştığı açık.

The U.S. now has 40% of the #Bitcoin hash rate. Black Rock is now one of the largest owners of publically traded ##BTC miners.

It is clear that the U.S. is playing to win the hashrate war. Despite these numbers seeming large, all publically traded Bitcoin miners combined… pic.twitter.com/2LhVC3BrY1

— Oliver L. Velez ⚡️ 13%'er Bitcoiner (@olvelez007) October 11, 2023