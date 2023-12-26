Bitcoin, hash oranının saniyede 544 exahash’e (EH/s) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle Bitcoin ağı önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Bitcoin’in hash oranı 25 Aralık’ta rekor kırarak saniyede 544 exahash’a (EH/s) ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse Bitcoin ağının hash oranı 2023 yılının Ocak ayında 253 EH/s seviyesindeydi. Bu da Bitcoin ağının hash oranının yıl içerisinde %130’luk önemli bir artış yaşadığı anlamına geliyor.

Bitcoin ağının hash oranındaki bu artış aynı zamanda BTC fiyatının yıllık bazda yaklaşık %150 oranında arttığı bir döneme denk geliyor. Her ne kadar bu kulağa olumlu bir gelişme gibi gelse de madencilerin işlerini zorlaştırıyor.

Bitcoin’in Kârlılığı Azaldı

Artan hash oranı, Bitcoin’in ağının güvenliğinin ve verimliliğinin arttığı şeklinde yorumlanabilir. Ancak hash oranının artması aynı zamanda kârlılık konusunda sorunlar yaşayan madenciler üzerindeki baskıyı da arttırıyor.

HashrateIndex verilerine göre Bitcoin’de önemli bir kârlılık ölçütü olan hash fiyatı, 17 Aralık’taki 0,136 dolarlık en yüksek seviyesinden şu anda günlük terahash başına 0,09 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüşün en önemli nedeni Bitcoin’in mempool’larında devam eden yüksek ücret baskısı ve onaylanmamış işlemlerin birikmesi. Hemen hemen son bir yıldır devam eden bu tıkanıklık yalnızca madencilerin maliyetlerini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda işlem ücretlerinin de yükselmesine yol açıyor.

Talebin yüksek olduğu dönemlerde işlem ücretlerinde zaman zaman ani artışlar meydana gelse de, devam eden mempool tıkanıklığı hem madenciler hem de kullanıcılar için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Dolayısıyla Bitcoin fiyatındaki yükseliş trendi devam ettikçe Bitcoin ağındaki ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm getirmek daha da önem kazanıyor.

Ancak uzmanlar bu konuda endişeli görünmüyor. Glassnode analisti “Checkmatey”, Bitcoin’in yaklaşık bir yıldır sürekli mempool tıkanıklığı ile boğuştuğunu ve Şubat ayından bu yana sürekli yüksek ücret baskısı yaşadığını söyledi.

Hash oranındaki artışa ve madencilik zorluğuna paralel bir şekilde madencilerin gelirleri de yükselişe geçti. Glassnode analisti “Checkmatey”, uzun süredir devam eden mempool tıkanıklığına rağmen Bitcoin’in temellerinin güçlü kaldığını vurguladı. Checkmatey, hash oranı ve zorluk derecesinin rekor seviyelere yükselmesiyle ağın daha güvenli hale geldiğine dikkat çekti.

Şubat ayından bu yana yüksek ücret baskısını sürdüren Bitcoin mempool’larını tamamen temizlemeden neredeyse tüm bir yıla yaklaşıyoruz. Madenci ücret geliri, hash oranı ve zorluk gibi metrikler tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın. Bitcoin hiç olmadığı kadar güvenli, emniyetli ve sağlam. Her şey pozitif.

Yaklaşan blok ödülü yarılanması, madenciler üzerindeki baskıyı daha da arttıracak. Ağdaki blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek. Uzmanlar, blok ödülü yarılanmasının ardından Bitcoin ağındaki madencilik zorluğunun düşüş yaşayacağını öngörüyor. Bununla birlikte ağın artan hash oranı, Bitcoin ağının güvenlik seviyesinin arttığını gösteriyor.

İşlem Ücreti Gelirlerinde Dört Katlık Artış

2023 yılında Bitcoin madencileri günde ortalama 2 milyon dolar gelir elde etti. Aralık ayında madencilerin blok ödülleri ve işlem ücretlerinden elde ettiği toplam gelir 64 milyon dolara ulaşarak yılbaşından bu yana %400’lük bir artış yaşadı.

Bununla birlikte ay boyunca, madencilik faaliyetlerinden elde edilen günlük gelir düzenli olarak 33,85 milyon doların üzerinde kaldı ve bu da 2023’ün dördüncü çeyreğinde madenciler için önemli karlara işaret ediyor.