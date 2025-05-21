Bitcoin piyasasında, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketle birlikte vadeli işlemlerdeki açık pozisyon tutarı 74 milyar dolara yükseldi. Coinglass verilerine göre, bu yükseliş, yatırımcıların BTC’de yeni fiyat hareketlerine pozisyon almak için piyasaya daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kurumlar ve Makro Ekonomik Gelişmeler Etkili

Bu hareketlilikte küresel makroekonomideki olumlu gelişmeler ve faiz indirimi beklentileriyle yeniden güçlenen boğa piyasası beklentisi öne çıkıyor. Enflasyondaki soğuma ve büyük finans kuruluşlarının kripto ürün yelpazesini genişletmesiyle kurumsal ilgi de artıyor.

Açık pozisyonlarda görülen artış fiyatı doğrudan yükseltmese de, piyasada giderek daha fazla yatırımcının Bitcoin vadeli işlemlerine sermaye aktardığını gösteriyor. Ancak, fiyatın keskin yükselmesi durumunda büyük çaplı tasfiyeler ve dalgalanma da yaşanabilir.

Coinglass verileri, BTC fiyatı ile açık pozisyonlar arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Bu ayın başındaki fiyat artışlarında açık pozisyonlar genellikle yatay veya azalma eğilimindeyken, şimdiki yükselişte trader’ların fiyatın daha da artacağına inandığı ve pozisyonlarını henüz kapatmadığı dikkat çekiyor.

CME Grubu ve Kurumsal Yatırımcılar Öne Çıkıyor

Dünyanın en büyük düzenlenmiş türev piyasalarından biri olan CME Group, Bitcoin için standart vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sunarak piyasanın derinliğine ve likiditesine önemli katkı sağlıyor. Bu ürünler, kurumsal ve profesyonel yatırımcıların riskten korunma veya fiyat hareketlerinden faydalanma stratejileri geliştirmesine olanak tanıyor.

Bitcoin, 106.000 Doların Üzerine Döndü

CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin şu anda 106.700 seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte %1,11’lik artış kaydetti. Günü 104.000 seviyesinde geçici bir düşüşle açan BTC, sonrasında 107.900 doların üzerine kadar yükseldi.

BTC işlem hacmi son 24 saatte %17,99 azalsa da, 54,18 milyar dolar ile sağlıklı bir seviyede kalmaya devam ediyor. Günlük hacim/piyasa değeri oranı %2,54 ile piyasada güçlü bir likiditeye işaret ediyor.

Bitcoin’in piyasa profil puanının %100 olması, yatırımcı güveninin yüksek olduğunu gösterirken; teknik analizler de piyasa katılımcılarının yükseliş beklentisinin sürdüğüne işaret ediyor.